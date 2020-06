Jochem van Gelder en Lisanne Halleriet ontdekken Gelderland

ARNHEM -

In de huidige tijd is op vakantie gaan in eigen land meer dan ooit in trek. Misschien blijf je zelfs wel in Gelderland, want er is van alles te beleven in onze provincie. Maar waar ga je dan naar toe en wat wil je zien en doen? In het nieuwe tv-programma Zomerse streken! van Omroep Gelderland zoeken Jochem van Gelder en Lisanne Halleriet dit voor je uit.