Karakteristieke eendjes verdwijnen uit het straatbeeld

'Het is met pijn in het hart', zegt Johan van der Meijden die de onderneming runt met zijn vrouw Elvira. 'Maar we moeten keuzes maken. We hebben nog twee andere bedrijven op het gebied van gezondheid waar we het heel druk mee hebben. Ik ben 57 jaar en wil ook wat meer gaan genieten.'

Corona niet funest

Het bedrijf heeft de afgelopen tien jaar tal van activiteiten ontwikkeld zoals de toertochten door het rivierenlandschap met Eend on route en Scoot on route. Ook konden er tochten per boot en allerlei horeca- en spelactiviteiten geboekt worden.

'De komst van corona heeft wel effect op de onderneming maar dat is zeker niet funest', zegt Van der Meijden. 'We hebben wel even stil gelegen maar konden al snel weer aan de gang. We zijn heel breed in de activiteiten en onze toptijd ligt ook echt in de zomer, niet in de voorbije maanden.'

Overname mislukt

De onderneming is in gesprek geweest over een volledige overname van het bedrijf, maar dat is op niets uitgelopen. Nu gaat de volledige inboedel inclusief zaken als bijvoorbeeld de website om activiteiten te boeken onder de hamer. Het zou dus kunnen dat iemand een hele activiteit van het bedrijf overneemt en voortzet. De veiling loopt nog tot en met 11 juni.

'Die eendjes en alles heb ik zelf gerestaureerd', zegt Van der Meijden. 'Het is spijtig dat overname niet gelukt is. Er zijn mogelijkheden genoeg en het is een prachtig gebied. Maar ik kijk er wel naar uit om van 08.00 uur tot 17.00 uur te werken en het weekend vrij te hebben.'