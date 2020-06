Ooievaars vinden elektriciteitsmast in Rossum zeer aantrekkelijke plek

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De ooievaars in de masten zijn onderdeel van de ooievaarskolonie bij het buitenstation Ons Genoegen in Rossum. Meer dan dertig jaar geleden begonnen Dirk en Karin Lips het station om het dier te helpen in de natuur. Inmiddels zijn de ooievaars als een olievlek verspreid over de regio. En hun nesten bouwen ze ook op wel heel bijzondere plekken.

Volgens Lips gaat het om een kolonie ooievaars die het goed met elkaar kunnen vinden. Ook dit jaar zijn veel van de ooievaarsjongen teruggekomen.

Kans dat nest problemen oplevert is klein

Maar is het wel veilig voor een ooievaar om zijn nest in een hoogspanningsmast te bouwen? Deze maand vloog nog een nest op de bovenleiding van een treinspoor in de brand. TenneT beheert de hoogspanningsmasten. Erik Salari van het bedrijf: 'Een nest te dicht bij de geleiders kan een gevaar opleveren voor de ooievaar én de levering van stroom.' De kans dat het fout gaat is echter volgens Salari klein. 'Ooievaars bouwen stevige nesten van takken, waardoor de nesten weinig overlast opleveren.'

Daarnaast houdt het bedrijf de nesten goed in de gaten. 'Als we zien dat er een gevaarlijke situatie ontstaat proberen we een passende oplossing te zoeken. Zoals het kleiner maken van de nesten wanneer deze te groot worden. Een ooievaarsnest kan namelijk honderden kilo's wegen,' aldus Salari. En dat is volgens de netbeheerder te zwaar voor de masten.

