Lokale frietverkopers Nijmegen niet meer welkom bij Goffertconcerten

Lokale frietverkopers uit de regio Nijmegen zijn boos op de gemeente. Die geeft ze geen toestemming meer tijdens concerten in het Goffertpark hun friet buiten de hekken te verkopen. Voortaan mag alleen Mojo nog etenswaar aanbieden. En dat schiet de ondernemers in het verkeerde keelgat.

Arthur Denies laat een foto zien van zijn snackwagen die is opgesteld langs de Muntweg in Nijmegen. Denies: ‘Tijdens de popconcerten maken wij gebruik van de aanlooproute en proberen we onze waar aan de man te brengen. En dat doen we al ruim 30 jaar.’

'Ernstig vervuild'

Maar voortaan niet meer als het aan wethouder Velthuis ligt. In de onlangs aangekondigde standplaatsverordening is geen plek meer voor lokale frietverkopers langs de Muntweg. Ook de broers Gertjan en Freek Boerboom verkopen al jaren snacks tijdens popconcerten en zijn onaangenaam verrast door het besluit van de wethouder.

De reden is volgens wethouder Velthuis simpel, zo legde hij onlangs uit aan de gemeenteraad: ‘Dan moet ik helaas opmerken dat de plekken buiten de hekken, ernstig vervuild zijn.’ Deze week liet de wethouder via zijn woordvoerder nog weten: ‘In 2018 was het chaos en een enorme bende aan afval. Vervolgens heeft gemeente in 2019 op de hele route extra afvalbakken gezet. Een kostenpost van ruim 3200 euro.’

Alleen nog zaken met Mojo

Arthur Denies reageert verbaasd. Hij kan zich niet herinneren dat er in 2019 extra bakken zijn neergezet. ‘Als wij aan gemeentemedewerkers om extra afvalzakken vroegen voor het terrein rondom onze snackwagens, deden ze al moeilijk.’ Bovendien vervolgt hij: ‘Ook in het centrum worden afvalbakken neergezet voor het winkelend publiek. Dat wordt toch ook niet verhaald op de winkeliers?’

Het probleem wordt volgens wethouder Velthuis opgelost als de gemeente alleen nog maar zaken doet met concertorganisator Mojo. Velthuis: ‘Met Mojo kunnen we afspraken maken dat niemand met een zak patat naar buiten en dat alles binnen het terrein wordt geconsumeerd en dat er weer een schoon terrein wordt opgeleverd.’

'Alle rommel ons aangerekend'

De lokale snackverkopers vinden dat ze verantwoordelijk worden gehouden voor alle rommel die concertbezoekers laten slingeren, ook als dat eten is dat ze van huis hebben meegenomen. Bovendien begrijpen ze niet waarom ze geen standplaatsen meer mogen hebben omdat er te veel rommel ligt. Arthur Denies: ‘Na de Vierdaagse is het toch ook een rommel in de stad. Die standplaatsen worden toch ook niet opgeheven?’

Arthur Denies denkt dat wethouder Velthuis zijn oren te veel laat hangen naar de wens van concertorganisator Mojo die graag alles in eigen hand zou houden. Maar dat klopt niet, zo blijkt bij navraag bij Mojo. Een woordvoerder meldt: ‘Wij hebben geen bezwaar wat betreft lokale snackverkopers. Qua horeca richten wij ons op de bezoekers binnen de hekken.’

Eigen verantwoordelijkheid

De lokale ondernemers doen er naar eigen zeggen van alles aan om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen zoals het gebruik van biologisch afbreekbare bakjes. Maar dat argument vindt geen gehoor bij wethouder Velthuis: ‘Of er nu afval ligt van plastic of van biologisch afbreekbare frietbakjes, het zal toch opgeruimd moeten worden.’ Maar het gaat verder. In 2019 hebben de ondernemers zelf al een container van twaalf kuub gehuurd en op eigen kosten laten ophalen.

De ondernemers vinden juist dat zij wel wat meer medewerking zouden kunnen krijgen van de gemeente bij hun pogingen om het schoon te houden. Arthur Denies vindt dat ze de gemeente genoeg betalen met een kleine 200 euro voor een vergunning en 110 euro per strekkende meter voor hun snackwagens (de wagen van Denies is 7 meter, red.). ‘En als wij dan vragen om extra prullenbakken op de route naar het Goffertpark geeft de gemeente niet thuis.’

Geen zekerheid voor lokale ondernemers

Ook een groot deel van de raad is er nog niet van overtuigd dat het schrappen van de standplaatsen de juiste oplossing is voor het probleem. Wendy Grutters van Stadspartij DNF begrijpt dat het voor de wethouder prettig is om de zekerheid te hebben van een opgeruimd terrein als hij alleen met Mojo hoeft te overleggen. ‘Maar’, zo vroeg zij de wethouder. ‘Krijgen die standhouders dan ook de zekerheid dat ze door Mojo worden ingehuurd? Wethouder Velthuis: ‘Nee.’

Woensdagavond gaat de gemeenteraad met de wethouder in debat over de nieuwe standplaatsverordening.