'Stikstofuitstoot moet binnen tien jaar zijn gehalveerd', zegt commissie Remkes

Voor Remkes is de eis van de halvering een harde voorwaarde en is een structurele oplossing urgent. Voor de landbouwsector wil Remkes een gebiedsgerichte aanpak. Die aanpak moet vooral de uitstoot bij agrarische bedrijven rondom natuurgebieden drastisch terugbrengen. 'De activiteiten van een deel van de landbouwsector trekt een te zware wissel op de natuur', zei Remkes maandagmiddag in Nieuwspoort.

Niet groen zijn als je rood staat

Hij pleit voor een duidelijk beleid en genoeg financiële middelen. 'Boeren kunnen niet groen zijn als ze rood staan.' Lukraak boeren uitkopen is volgens de commissie niet de manier. Ook het uitkopen op basis van vrijwilligheid helpt volgens Remkes is niet. Het voorstel is om alleen boeren uit te kopen die voor veel uitstoot in een kwetsbare natuur zorgen.

Remkes noemt de voorstellen die al door de agrarische sector zijn gedaan goed. 'Onderzoek en experimenten laten zien dat er veel meer reductie nodig is.'

2040: geen zware uitstoot op kwetsbare natuur

In 2040 moet de stikstofuitstoot zo ver zijn terugdrongen dat de grens van wat natuurgebieden aan kunnen niet wordt overschreden. Volgens Remkes zijn de huidige maatregelen die door het kabinet zijn genomen onvoldoende. Ook moet er per provincie een specifieke aanpak komen, omdat er in de ene provincie meer nodig is dan in de andere. Die aanpak wordt door het Rijk gemaakt.