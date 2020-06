Wil je op een bijzondere plek werken? Word vrijwilliger bij Fort Pannerden!

Foto: Bron Fort Pannerden

De vrijwilligers van Fort Pannerden houden van aanpakken en vinden het leuk om op een bijzondere plek te werken. Ze werken zowel voor de schermen maar doen ook werk achter de schermen. Wij blijven op zoek naar baliemedewerkers, gidsen, servicemedewerkers en chauffeurs. Maar ook mensen die organisatietalent hebben, ervaring op het gebied van communicatie en met name mensen die onze technische dienst kunnen versterken, zijn van harte welkom.

Werk je graag met mensen? Word dan baliemedewerker!

Als baliemedewerker heb je een vriendelijke uitstraling, sta je bezoekers te woord en help je mee toegangsbewijzen en winkelartikelen te verkopen. Daarnaast adviseer je onze bezoekers over alles wat er op Fort Pannerden valt te beleven. Je hebt dus echt de rol van gastvrouw of heer. De werktijden vallen meestal in weekenden en tijdens schoolvakanties. Indien gewenst kunnen je jezelf lang van tevoren inroosteren zodat altijd duidelijk is waar je aan toe bent.

Vertel je graag over vroeger? Word dan gids!

Als gids leid je bezoekers rond op Fort Pannerden. Je vertelt over de boeiende geschiedenis van het fort en de waterlinie en over wat er momenteel te beleven valt. Je wordt lid van een gezellige en actieve gidsengroep. We zijn op zoek naar mensen met historische interesse en/of didactische vaardigheden. Uiteraard kunnen we je op alle fronten helpen een fantastisch verhaal aan onze gasten te vertellen.

Ben je een vriendelijke doener? Word dan chauffeur of servicemedewerker!

Als chauffeur vervoer je onze bezoekers met een tuktuk of golfkar naar het fort over een mooi dijkweggetje. En als servicemedewerker sta je onze bezoekers met raad en daad terzijde bij het spelen van een interactief spel. Ook help je met het openen en sluiten van het fort en verricht je nog tal van andere klussen. Welke functie je ook kiest, je wordt lid van een gezellige en actieve vrijwilligersgroep. We zoeken opgeruimde mensen die het leuk vinden mee te helpen onze bezoekers een fijne dag te bezorgen.

Brede technische kennis?

In Fort Pannerden worden zoveel mogelijk onderhoudswerkzaamheden door onszelf gedaan. We zijn heel hard op zoek naar mensen met twee rechter handen. Ben je een all-round techneut? Of een goede schilder, timmerman of automonteur? Elektro- of elektronicaspecialist? Dit en vele andere afwisselende taken wachten op je.

Lijkt het u leuk om vrijwilligerswerk te doen bij Fort Pannerden? Reageren kan hieronder!