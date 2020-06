Bastiaan is gefascineerd door ratten

'De manier waarop ratten zich aanpassen aan hun omgeving is indrukwekkend', aldus Bastiaan. 'Daarom zijn ze ook zo succesvol.' De plaagdierexpert doelt op de plekken waar voedsel gevonden wordt. Zoals vuilniszakken met voedselresten, die naast containers worden gezet. 'Het mooiste is dat we rekening met ze moeten houden. Als wij onvoorzichtig zijn, profiteren de dieren ervan en moeten wij ze afmaken. Ethisch is er nog een slag te maken.'

De meeste klachten bij het KAD komen binnen over ratten. Gevolgd door mieren, vliegen, de eikenprocessierups, motten en wespen. Het coronavirus speelt volgens Bastiaan een rol bij de toename. 'Mensen zijn meer thuis. En restaurants, waar plaagdieren normaal eten vinden, zijn gesloten. Dieren gaan dan trekken.'

Luister naar Bastiaan Meerburg in gesprek met verslaggeefster Marjolein Deurlo



Rattenschedel

Als directeur van het KAD en plaagdierexpert bij de Wageningen Universiteit & Research Centrum is Bastiaan dagelijks met de ongewenste dieren bezig. Posters en beeldjes van muizen en ratten sieren zijn werkkamer. Op het bureau ligt een rattenschedel. 'Gekregen van een student.' Trots demonstreert hij een Indiase rattenval: 'Van bamboe. Hartstikke sterk'.

De schedel van een kleine rat. Foto: Omroep Gelderland

'Ook ik heb thuis last van plaagdieren. Laatst verzette ik m'n schapen en zag gaten van woelmuizen. Ik heb een steenuilenkast neergezet, want steenuilen pakken muizen en ratten. En ik ben blij met de zwaluwnestjes in mijn schuur. Want die vangen vliegen en muggen. Dat is natuurlijke bestrijding.'

Wespen

'Ik krijg vragen over wespen. Het is echt niet altijd nodig om die weg te halen. Want die vangen ook vliegen en muggen. Maar natuurlijk is de context belangrijk. Een vlieg in een operatiekamer is een probleem. Maar één vlieg in huis niet.'

Bastiaan is bij toeval in dit vak gerold. Hij studeerde dierwetenschappen en deed promotieonderzoek naar ziekteoverdracht van ratten en muizen op vee. 'Mijn vak is bijzonder. Ik doe onderzoek naar dieren die mensen het liefste zien gaan. En iedereen kan zich er iets bij voorstellen.'