Achterhoekse leerlingen in race voor prestigieuze onderwijsprijs

Je hebt profielwerkstukken en je hebt profielwerkstukken. Het eindresultaat van Liron Brundel en Roy Korthout van het Marianum in Groenlo is iets dat je maar zelden ziet. Het viel ook de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) op. Die nomineerde het profielwerkstuk van de Achterhoekse vrienden voor een van de meest prestigieuze onderwijsprijzen van het land.

Hoe kunnen we intelligente ECG-analyses maken? Dat is wat de tieners uit Winterswijk en Lichtenvoorde zich in het werkstuk afvragen. 'We zochten samen naar een onderwerp om ons profielwerkstuk over te maken', zegt Liron. 'Roy zit aan de ICT-kant en ik ben geïnteresseerd in geneeskunde', verklaart hij de samenwerking.

Liron erkent onmiddelijk dat het geen onderwerp is voor een doorsnee profielwerkstuk, maar samen vonden ze het nou eenmaal buitengewoon interessant om te kijken of ze kunstmatige intelligentie kunnen toepassen om de medische wetenschap te kunnen faciliteren.

En zo bedachten ze een manier om atriale fibrillatie, een hart- en vaatziekte die ook wel boezemfibrilleren wordt genoemd, automatisch te kunnen classificeren. Daarmee zou de diagnose in deze ziekte veel sneller kunnen worden gesteld, kunnen mensen eerder behandeld worden en kunnen er uiteindelijk veel levens gered worden.

Sowieso een studiebeurs

De jury van het KNAW is zo onder de indruk dat de Groenlose leerlingen met hun werkstuk al bij de beste 12 werkstukken van Nederland zitten. In de categorie Natuur en Techniek horen ze bij de drie besten. Deze dinsdag wordt via een online uitreiking bekend op welke plek ze zijn geëindigd.

De twee winnen sowieso een studiebeurs. 'Als we derde zijn krijgen we 1000, bij een tweede plek 1500 en we winnen 2000 euro als we de eerste prijs krijgen', blikt Liron vooruit.

Nieke Hoitink sprak met Liron en Roy op Radio Gelderland:

De studiebeurzen komen in ieder geval goed van pas, want Roy gaat Computer Science and Engineering studeren aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Liron gaat komend jaar beginnen aan zijn studie geneeskunde aan de Nijmeegse Radboud Universiteit.

Het duo hoopt dat anderen geïnspireerd raken door hun idee. 'Wij gaan zelf bezig met onze studie, dus we hebben geen tijd om dit idee uit te werken, maar we hopen wel dat anderen met onze ideeën aan de slag gaan. Het zou mooi zijn als kunstmatige intelligentie in de medische wetenschap meer ingezet zou kunnen worden', besluit Roy.