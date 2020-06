'Coronafonds van 26 miljoen euro en een streep door cultuurplannen'

Een coronafonds van 26 miljoen euro is nodig voor de gemeente Arnhem om de gevolgen van de crisis op te vangen, meent de SP. Dat moet 'eventuele kortingen vanuit Den Haag' opvangen en 'asociale bezuinigingen' voorkomen. De partij presenteert een plan met financiële ombuigingen die nu noodzakelijk zouden zijn. 'Omdat we zien dat het college het niet doet', stelt fractievoorzitter Gerrie Elfrink.

Voor een groot deel wil hij dat geld halen uit het schrappen van cultuurplannen. Door het voorstel om de Blauwe Golven, het 'grootste omgevingskunstwerk van Nederland', van ontwerper Peter Struycken op te knappen mag van Elfrink een streep. Dat moet 10 miljoen euro opleveren. 'Daar moeten we nu maar even een pas op de plaats maken. En als we al iets gaan doen, dan het plan om te vergroenen. Dat is bovendien veel goedkoper.'

'Knappen schouwburg op en dat is het'

In Arnhem leeft al langer de wens voor een gezamenlijke huisvesting voor het Arnhemse Stadstheater, Introdans en theatergroep Oostpool. Het Stadstheater moet worden opgeknapt, ziet ook de SP. Maar het onderdak voor Introdans en Oostpool, zou door de provincie moeten worden betaald. 'Dat zijn namelijk reisgezelschappen en geen gemeentelijke instellingen', legt Elfrink uit. 'En als de provincie niet mee wil betalen, knappen wij de schouwburg op en dan is dat het.' Dat moet de gemeentebegroting 20 miljoen euro aan ruimte opleveren.

Ook de investeringen om van de Nieuwe Haven een bedrijfshaven te maken en de woonboten die daar nu liggen uit te kopen of te verplaatsen, moet de provincie volgens de socialisten maar betalen. 'Bij stimuleringsprojecten met een economisch belang is de provincie op heel veel plekken betrokken', volgens Elfrink. 'En anders blijft het maar zoals het nu is.' Dat moet de gemeente 3 miljoen euro besparen.

'Coronataks voor vastgoedeigenaren'

Verder wil de partij onder meer met een extra 'coronataks' voor vastgoedeigenaren en bezitters van grote huizen nog eens 10 miljoen euro ophalen. Met de inhuur van externe partijen zou de gemeente jaarlijks wel 5 miljoen euro zuiniger aan kunnen doen. Die is de laatste tijd namelijk fors gestegen, ziet Elfrink. 'Ik heb hier nog een cartoon hangen met iemand die uit het raam kijkt en zegt: er moet daarbuiten toch iemand te vinden zijn die ook niet weet hoe hij dit op kan lossen', grapt hij.

Omscholingsfonds van 5 miljoen euro

Het geld dat daarmee vrijkomt wil de partij onder meer in een omscholingsfonds van 5 miljoen euro stoppen voor banen in de zorg, het onderwijs en de bouw. Er moet voor 13 miljoen euro aan voorgenomen bezuinigingen en kortingen op de zorg worden geschrapt. Arnhemmers met een laag inkomen kunnen gratis mondzorg tegemoet zien en vrijstelling van het eigen risico op de zorg, daarvoor reserveert de SP 5 miljoen euro per jaar. Ook wil ze 2 miljoen euro investeren in de extra productie van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen.