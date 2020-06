‘Neem iedereen mee in fusieproces met Wijchen’, eist Drutense raad

Iedereen moet mee worden genomen in het proces van de fusie met Wijchen, dat vindt de Drutense gemeenteraad. In een brief aan het college verzoeken alle partijen om inwoners, ondernemers, scholen, sportverenigingen en andere belanghebbenden goed op de hoogte te houden.

‘Wat zijn voor ons de voor- en nadelen van zo'n fusie? We zijn serieus bezorgd, want iedereen heeft recht om meegenomen te worden in dit proces’, begint Jan Hendrikse, voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein.

De organisatie geeft advies aan Druten over hulpverlening voor burgers. Vorige week uitte Hendrikse zijn zorgen in een brief aan de gemeente. ‘Als we dan ook nog eens in de media moeten lezen dat er al het een en ander in gang is gezet, willen wij wel weten wat die herindeling voor ons betekent.’

De verontwaardiging van Hendrikse laat volgens de gemeenteraad zien dat het tijd is voor meer, maar vooral ook duidelijkere communicatie. Daarom vragen alle partijen in een brief aan het college om alle belanghebbenden mee te nemen in het proces van de fusie met Wijchen.

Voor- en nadelen fusie

Niet alleen het sociaal domein, maar bijvoorbeeld ook inwoners, scholen, sportverenigingen, ondernemers, kerken en andere maatschappelijke organisaties moeten dan op de hoogte worden gehouden.

Voor al die stakeholders moet dan uiteindelijk helder in kaart worden gebracht wat voor hun de voor- en nadelen van een gemeentelijke herindeling zijn.

