Feest in Tiels hotel loopt uit de hand: 'Enthousiasme van gasten onderschat'

Het hotel Van der Valk in Tiel krijgt een hoop kritiek vanwege het organiseren van een huiskamerconcert met de zanger John West afgelopen weekend. Op beelden die op internet zijn geplaatst, is te zien dat coronamaatregelen aan de laars worden gelapt. Van der Valk heeft hierop besloten te stoppen met het concept.

door Menno Provoost en Sander Maassen van den Brink

Het gaat om een arrangement van een overnachting, een diner en een 'mini-concert' dat het concern aanbiedt. In de aankondiging wordt vermeld dat de richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten gehouden worden. Sinds 1 juni geldt dat in de horeca en andere gebouwen maximaal dertig mensen bij elkaar mogen komen, mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Beelden op Dumpert

Maar volgens de site Dumpert.nl zouden in Tiel afgelopen zaterdag 140 mensen vrolijk feest gevierd hebben bij het concert van John West. Op de beelden zijn feestende mensen te zien die dicht bij elkaar zitten, staan en dansen. Ook gingen bezoekers met de artiest op de foto.

'Het had nooit mogen gebeuren, we hebben dit niet voorzien', reageert Annabel van der Valk. 'We doen het ook niet meer. Dat het niet mogelijk is gebleken dat mensen zich aan de regels houden, is meer dan vervelend. Wij hebben het enthousiasme van de gasten onderschat'.

'Het ging mis tegen het einde'

Volgens Van der Valk hebben 90 mensen deelgenomen aan het arrangement. Dat mag volgens het concern omdat een hotel wel meer mensen mag ontvangen. De deelnemers hebben vragenlijsten ingevuld en er is een temperatuurmeting gedaan.

Het concert vond plaats tijdens het diner waarbij mensen volgens Van der Valk aan lange tafels op voldoende afstand geplaatst zijn. 'Het ging een dik uur goed', aldus Van der Valk. 'Maar het ging mis tegen het einde, toen de artiest door het publiek ging lopen. Mensen sloten daarbij aan. Toen hebben we ook ingegrepen en het concert beëindigd.'

John West: 'Geen commentaar'

Het management van zanger John West wil niet reageren op de kwestie. 'Geen commentaar.' Op de vraag waarom er geen reactie wordt gegeven is het management niet duidelijk. 'Daar hoeven wij geen reden voor te geven. Dat jullie dat wel vinden is jullie mening, nog een fijne dag.'

Behalve in Tiel waren ook in de Van der Valk-hotels Hoorn en 's Hertogenbosch-Vught diverse huiskamerconcerten gepland de komende periode, met John West en de Tielse zanger Frans Duijts. Deze zijn ook geschrapt.

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid kon maandagmorgen nog niet uitgebreid reageren. Maar stelde wel dat de handhaving hiervan ligt bij de gemeente Tiel.