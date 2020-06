Oude Meisjesvakschool wordt gesloopt, of levert een ultieme poging nog iets op?

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Uit onafhankelijk onderzoek van Stenvert Bouwhistorie bleek onlangs dat de cultuurhistorische waarde van het pand groot is. D66, BurgerBelang, KiesLokaal, CDA, Stadspartij en ChristenUnie willen daarom dat het college alles in het werk stelt om het gebouw in stand te houden.

'Zeldzaam ontwerp'

'De Meisjesvakschool, gebouwd in 1921 aan het Vispoortplein te Zutphen, is een zeer zeldzaam ontwerp van architect J.H.W. Leliman en bevat ook kenmerken van Berlage en de Haagse school. Deze hoogstaande architectuur is voor Zutphen uniek', vertelt Yvonne ten Holder van D66. 'Iets om trots op te zijn, niet alleen in Zutphen maar in heel Nederland.'

'Helaas is het pand nooit aangewezen als monument want dan was het volledig beschermd tegen sloop', vervolgt ten Holder. Gezien de plannen van de huidige eigenaar - het realiseren van 20 appartementen - stelde de gemeente begin dit jaar voorwaarden op voor de realisatie van deze woningen. Hieruit bleek dat sloop onder strikte voorwaarden een optie is, tot ongenoegen van de indieners van de motie.

Geen sloop, tenzij...

Volgens wethouder Annelies de Jonge heeft sloop toe staan te maken met de financiële haalbaarheid van de plannen van de eigenaar, die tot op heden niet wil reageren op onze vragen. 'Tot nu toe heeft hij gezegd dat hij het niet financieel haalbaar kan maken als ie het hele pand moet behouden. Maargoed, woorden zijn één ding, hij zal dat echt moeten aantonen wil hij in aanmerking komen voor een sloopvergunning.'

Sinds het vertrek van het ROC in 2009 biedt de voormalige Meisjesvakschool tijdelijk ruimte aan allerlei lokale initiatieven onder de naam 'Proeflokalen'. De eigenaar, een vastgoedondernemer die het complex in 2013 kocht van het Rijksvastgoedbedrijf, wil er appartementen bouwen. Volgens architect Lars Courage is werken met het huidige gebouw daarbij niet wenselijk.

Spannend debat

Of de motie voor behoud van het hele pand het gaat halen is alleen de vraag. Waar de zes lokale partijen eerst nog steun kregen van GroenLinks, heeft deze coalitiepartij zich nu teruggetrokken. 'Het wordt een spannend debat vanavond in de Burgerzaal', aldus ten Holder.

