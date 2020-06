Basisscholen weer met volle klassen: 'Anders dan het vroegere normaal'

Op De Dorendal in Doorwerth verliep de entree in ieder geval heel ordentelijk. 'Het was eigenlijk vergelijkbaar met de laatste weken', constateert directeur Wieneke Reith. 'Alle kinderen weten precies waar ze zich op het schoolplein moeten verzamelen met hun eigen groep. En de ouders houden goed afstand en blijven van het plein af, dat doen ze heel netjes.'

Handen wassen

'Ik was wel benieuwd hoe het nu zou zijn met twee keer zoveel mensen. Maar het is heel anders dan het vroegere normaal. We wassen natuurlijk voortdurend onze handen. Dan gaan er dertig kinderen met zeep en handdoekjes aan de slag. Dat doen we een aantal keer per dag. Dat is toch wel intensief', gaat Reith verder.

Directeur Wieneke Reith van De Dorendal. Foto: Omroep Gelderland

Volgens de schooldirecteur spelen de kinderen ook na elkaar buiten. 'Er kunnen wel drie groepen tegelijk naar buiten. Een kleuterplein, een plein voor de middenbouw en de bovenbouw kan lekker de bossen in. De kinderen hoeven onderling geen afstand te houden, maar de leerkrachten zoveel mogelijk wel van de kinderen en van elkaar. En dat is heel ingrijpend. Je hebt echt minder ruimte.'

Niet te ingewikkeld doen

'Kinderen zijn ontzettend flexibel, die kunnen heel snel wennen aan allerlei situaties. Zolang we er zelf maar niet te ingewikkeld over doen en vrolijk bij blijven. Ik denk dat ze vooral blij zijn dat ze weer samen naar school kunnen gaan. Je hoort wel dat ze hun vriendjes en vriendinnetjes echt hebben gemist', aldus Reith.

