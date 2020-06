Dochter haalt vader (79) uit zorgcentrum zodra hij is opgeknapt

Een bewoner van 79 jaar van zorgcentrum Waalstaete in Arnhem wil weg. Dat zegt zijn dochter. 'Ik heb geen rust sinds de coronabesmettingen bij Waalstaete', zegt Annet Welker. 'Hij ligt nu in bed met een longontsteking maar zodra er een kamer vrij is, haal ik mijn vader op.'

De man is halfzijdig verlamd na een herseninfarct. Annet vertelt: 'Mijn vader is in Waalstaete inmiddels drie keer op corona getest. De uitslag was telkens negatief. 'Het is voor mij, als dochter en mantelzorgster, een nachtmerrie dat mijn vader nu in Waalstaete woont. Hij ligt nu hele dagen op bed met een longontsteking.' Zodra het kan en er is een kamer vrij, verhuist hij naar elders, zegt Annet.

Haar vader woont 4,5 jaar in een kamer op de begane grond van Waalstaete. 'Ik zorg al acht jaar met liefde voor hem. Na zijn herseninfarct overleed kort daarna mijn moeder. Toen begon onze tocht langs verschillende verpleeghuizen. Wij kunnen boeken schrijven over wat we hebben meegemaakt.'

Het virus kan zo worden binnengebracht Annet Welker

Volgens de Arnhemse is haar vader 'een van de weinigen in Waalstaete' die mondig zijn en voor zichzelf opkomen. 'Wij hebben samen al voor veel zaken gestreden in Waalstaete. Er gaat daar veel mis. De huidige situatie is echt te erg voor woorden. Machteloos kijk ik toe hoe mijn vader achteruitgaat.'

De verzorging loopt nog steeds zonder bescherming rond. Welker: 'Alles volgens de richtlijnen van het RIVM. Ik heb daar over gesproken met een hoofd van Waalstaete maar er kon niets veranderen. Mijn vader is gelukkig steeds negatief getest, maar het virus kan zo weer worden binnengebracht door een verzorgende. Het voelt als Russisch roulette.'

De SP in Arnhem trok onlangs aan de bel over 14 besmettingen onder medewerkers. Zorginstelling Pleyade, waar Waalstaete deel van uitmaakt, bevestigde dit en meldde dat drie bewoners aan het virus waren overleden. De fractie wil 17 juni een spoeddebat in de gemeenteraad.

Dat wordt gesteund door GroenLinks. Fractielid Maud Dolsma: 'Het is van belang dat duidelijk wordt wat er aan de hand is. De communicatie is niet goed en de beeldvorming is scheef. Personeel loopt rond zonder mondkapjes en familie mag niet in de buurt van de bewoners komen.'

Voor hoogleraar ouderengeneeskunde aan het Radboudumc in Nijmegen Marcel Olde Rikkert is het klip en klaar dat er dingen moeten veranderen. 'Juist in deze periode van onzekerheid, zonder vaccin of effectief geneesmiddel, en met de mogelijkheid van asymptomatische overdracht (iemand besmetten zonder ziekteverschijnselen te hebben, red.) is goede communicatie een essentieel onderdeel van goede zorg. Ik hoop dat de partijen op dit gebied elkaar weer kunnen vinden en samen kunnen gaan werken aan constructieve verbeteringen; we moeten allemaal leren in deze periode. Laten we dat vooral samen doen.'

Ook positieve ervaringen

Lang niet iedereen deelt het verhaal van Annet Welker. 'Onze moeder woont ruim zes jaar met veel plezier in Waalstaete', schrijven Astrid Verbon en Caroline Hendriks. 'Sinds er corona in Nederland is, moesten wij allemaal, maar zeker de verzorgings- en verpleeghuizen, van de een op de andere dag anticiperen op iets onbekends. Wij als familie hebben diepe bewondering voor de manier waarop verzorging en ander personeel dit heeft opgepakt.'

Bewoners en familie kunnen elkaar sinds kort ontmoeten in een ruimte, de zogenoemde babbelbox, waarbij ze van elkaar worden gescheiden maar elkaar toch kunnen spreken en zien. De zussen: 'We kunnen met eigen ogen zien en horen hoe de verzorging er alles aan gedaan heeft om het voor onze moeder zo prettig mogelijk te maken.' Niets dan lof, wat betreft Astrid en Caroline.

Die ontmoetingszone leidt soms tot schrijnende situaties, weet Maud Dolsma van GroenLinks: 'Een oudere dame raakte in paniek en sloeg tegen de microfoon omdat ze de situatie niet begreep.'

Annet Welker zag haar vader maandag in levenden lijve, zegt ze. 'Ik mocht even met hem spreken bij de deur van zijn kamer.'

'Debat constructief voeren'

Dolsma waarschuwt voor het te snel wijzen met de beschuldigende vinger. 'Dat moeten we ook niet doen, want ik heb heel veel waardering voor al die handen aan het bed. We moeten het debat constructief voeren.'

Een woordvoerster van ouderenbond ANBO wijst op het nieuwe dashboard waarop coronabesmettingen (en mogelijke besmettingshaarden) lokaal en regionaal worden bijgehouden. 'Daar zijn goede data (en dus transparantie) natuurlijk van cruciaal belang bij.'

We doen er alles aan om bewoners gezond te houden en zich veilig te laten voelen begeleidster Waalstaete

De verhalen die over het woonzorgcentrum in Arnhem-Noord de ronde doen, doen medewerkers pijn. Woonbegeleidster Denise vertelt dat de medewerkers er alles aan doen de bewoners gezond te houden en zich veilig te laten voelen. 'We zetten ons op allerlei manieren in om het zo aangenaam mogelijk voor hen te maken, ondanks het gemis en verdriet die ze ervaren doordat hun dierbaren niet fysiek dicht bij hen kunnen zijn.'

Denise zegt zich vrij en veilig te voelen om 'bij elk teamhoofd en verpleegkundige specialisten naar binnen te stappen en om vragen te stellen en zorgen te uiten'. Ze besluit dat iedereen honderd procent geeft voor 'liefdevolle, veilige en warme zorg voor onze bewoners. En de berichtgeving doet daar aan erge afbreuk die wij niet verdienen.'