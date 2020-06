LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 7 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 7 juni

21:21 - Theatermakers niet op de bühne maar in een podcast

Theatergroepen ECHO en De Vlieg uit Arnhem lanceren vandaag de achtdelige podcast Ondergronds. De makers kunnen niet optreden door de coronacrisis en besloten daarom een hoorspel te maken. De podcast neemt de luisteraar mee op reis langs locaties in Arnhem die tot de verbeelding spreken en is te beluisteren op hun website.

18:07 - 'Nederlanders kunnen vanaf 1 juli weer naar Curaçao'

Nederlandse toeristen kunnen mogelijk vanaf 1 juli weer naar Curaçao vliegen. Het land wil zijn luchthaven dan openen voor reizigers uit een aantal Europese landen, zegt minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling. Toeristen zullen wel moeten meewerken aan coronatesten. Ook Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba willen op korte termijn de luchtgrenzen onder voorwaarden weer openen.

16:32 - Aantal coronapatiënten op intensive care 'onveranderd laag'

Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn er in Nederland geen nieuwe coronapatiënten opgenomen op de intensive care. Net als zaterdag gaat het om 96 patiënten. De corona-drukte op de ic's is daarmee 'onveranderd laag' zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Het is van belang dat de zorg voor andere patiënten nu snel meer op gang komt, zegt hij.

Op het hoogtepunt van de coronacrisis begin april behandelden de ic's meer dan 1400 mensen met corona.

16:15 - Knippen op zondag om wachtlijsten weg te werken

Nog steeds hebben kappers te maken met meer vraag dan ze in korte tijd aankunnen. Sommigen besluiten daarom maar in het weekend door te knippen, zoals ook deze kapper in Oosterbeek: 'We kunnen de wachtlijst anders niet wegwerken'.

 

15:44 - Hart voor de zorg in Aalten

Johan Houwers van boerderij Tvree in Aalten maakt een mooi gebaar.

 

14:39 - Zingende juffen kijken uit naar eerste 'normale' schooldag

Morgen is het zover, de basisscholen kunnen dan weer helemaal open. Deze zingende juffen van de Rooms-Katholieke Basisschool Martinus in Twello kunnen niet wachten en maakten een lied om de kinderen in hun klas weer te verwelkomen:

 

14:33 - Het belangrijkste nieuws:

De afgelopen 24 uur zijn er voor de tweede dag op rij geen nieuwe Gelderse doden te betreuren geweest vanwege het coronavirus.

De ruiming van nertsenfokkerijen waar het coronavirus heerst gaat zondag verder. Zaterdag werden op een bedrijf in Deurne al 1600 dieren met gemiddeld vijf jongen gedood. Dat was het eerste bedrijf, er volgen er nog negen.

Het totaal aantal bevestigde coronabesmettingen wereldwijd is de 7 miljoen gepasseerd. Het aantal doden wereldwijd is voor zover bekend meer dan 400.000.

14:01 - Opnieuw geen Gelderse coronadoden

Voor de tweede dag op rij zijn er geen Gelderse patiënten gemeld die aan het coronavirus zijn overleden. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Er zijn voor zover bekend nog altijd 673 Gelderse coronadoden. Ook zijn er geen meldingen van nieuwe coronapatiënten in de Gelderse ziekenhuizen. In totaal zijn 1505 Gelderlanders opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Het RIVM meldt landelijk twee doden in het afgelopen etmaal. Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland stijgt daarmee naar 6013. Vier nieuwe patiënten zijn naar het ziekenhuis gebracht.

13:43 - Staatssecretaris wil hoge schulden bij ondernemers voorkomen

Het kabinet wil de renteaftrek voor bedrijven volgend jaar verder beperken, om te ontmoedigen dat ondernemers grote schulden aangaan. Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën gezegd in het televisieprogramma Buitenhof.

Vijlbrief zegt 'geschrokken' te zijn van de snelheid waarmee bedrijven in moeilijkheden zijn geraakt door de coronacrisis. Hij denkt dat dit komt doordat bedrijven nog altijd fiscaal geprikkeld worden om leningen aan te gaan. De rente hierop is namelijk deels aftrekbaar voor de winstbelasting.

10:21 - Het doden van nertsen wegens corona gaat verder

De ruiming van nertsenfokkerijen waar het coronavirus heerst, gaat zondag verder. Zaterdag werden op een bedrijf in Deurne al 1600 moederdieren met gemiddeld vijf jongen aan hun eind gebracht met koolmonoxide. Dat was het eerste bedrijf, er volgen er nog negen. Dat zijn grotere ondernemingen dan in Deurne.

Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Bont voor Dieren probeerden de actie afgelopen week door middel van een spoedzaak nog te voorkomen, maar de voorzieningenrechter wees dat verzoek af.

10:16 - Brazilië verwijderde bewust coronagegevens van overheidswebsite

Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid heeft coronagegevens van een overheidswebsite verwijderd. Zo is het totale aantal doden niet meer toegankelijk voor de bevolking. Volgens president Jair Bolsonaro zijn de cijfers misleidend.

10:12 - Chinese voetballers geschorst voor overtreden coronaregels

Zes Chinese voetballers van het nationale onder 19-team zijn voor zes maanden geschorst omdat ze zich niet hebben gehouden aan de geldende coronamaatregelen. Ze hadden zonder toestemming het trainingskamp in Shanghai verlaten om wat te gaan drinken.