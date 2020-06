Grote brand verwoest manege in Doorwerth, alle paarden gered

De uitslaande brand aan de Fonteinallee werd rond 03.45 uur gemeld. De hulpdiensten schaalden snel op in verband met de waterwinning, die lastig was in het gebied rond de manege.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Twintig paarden

De ruim twintig paarden die er stonden, konden op tijd in veiligheid worden gebracht door de eigenaren van de manege.

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Omroep Gelderland

Rond 05.15 uur was het vuur onder controle. De brand was tot in de wijde omgeving te ruiken en ook goed te zien vanaf de A50.

Pension voor paarden

'We hebben meerdere voertuigen hier ter plaatse', vertelt woordvoerder Astrid van Elk van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. 'Er is groots opgeschaald, omdat er onvoldoende water is. Daarom is er vanuit de Nederrijn een groot watertransport neergelegd.'

Volgens haar ging het om de stal in het middengedeelte van het terrein, waar ook wat bijgebouwen aan vastzitten. 'Andere vertrekken zijn gespaard gebleven. De brand is onder controle. We zijn bezig met nablussen', aldus Van Elk. De schade in het pand is groot.

De manege in Doorwerth fungeert als een pension voor veel paarden. Ook staan er diverse paarden die deelnemen aan nationale en internationale wedstrijden.

Foto: Omroep Gelderland