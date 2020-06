'Racistische' zwarte pop voor Arnhemse coffeeshop na 30 jaar weg na petitie

De pop van een zwarte butler die dertig jaar bij de Arnhemse coffeeshop Uncle Sam voor de deur stond, is weggehaald. Zaterdagmiddag werd een petitie gestart die de pop linkt aan 'ons historisch slavernij verleden, onderdrukking en racisme'. 'Maar er is hier nog nooit iemand racistisch bejegend', vertelt een medewerker van de coffeeshop, die er al elf jaar werkt.

'Een vervelende situatie', noemt hij het. Volgens hem kwamen er zaterdagmiddag 'twee meiden' de coffeeshop binnen die een discussie begonnen met een personeelslid. 'Een van hen woont al zes jaar hier in de straat. Maar nu vond ze het kennelijk nodig om er iets van te zeggen.'

'Niks negatiefs van gekleurde medemens'

Hij snapt dat de 'verschrikkelijke' gebeurtenissen in Amerika daar een rol in spelen. 'Maar wij krijgen hier allerlei culturen over de vloer. We hebben er van onze gekleurde medemens nog nooit iets negatiefs over gehoord.'

In overleg met de eigenaren is de pop volgens de medewerker daarna binnen vijf minuten binnen gezet. 'Afgeschermd, zodat niemand hem meer ziet.' In principe willen we hier niet voor zwichten, stelt hij. 'Maar we willen ook niet dat er mensen langskomen lopen en iets met de pop doen, of medewerkers lastigvallen.'

'Dan ga je het racistisch maken'

De petitie noemt hij dan ook 'een beetje aandacht trekken'. 'Op die manier ga je het racistisch maken. Daar willen we helemaal niks mee te maken hebben.' Door de pop weg te halen wil de coffeeshop voorkomen dat het verder escaleert, legt de medewerker uit. 'Als het kennelijk echt zo aanstootgevend is voor bepaalde mensen. Dat blijft een persoonlijk iets natuurlijk.'

'Andere pop of regenboogkleuren'

In principe komt de pop niet meer terug, stelt hij. 'We zijn aan het kijken voor een andere. Of we schilderen deze in regenboogkleuren. Juist om aan te geven dat diversiteit hier welkom is.' Maar hij vindt het wel 'jammer dat het zo moet'.

De petitie, die nog altijd online staat, is inmiddels ruim achthonderd keer getekend. Volgens de coffeeshopmedewerker zou er ook melding zijn gedaan bij het Meldpunt discriminatie en pesten.

'Misselijkmakend beeld'

De opstellers van de petitie stellen dat hun beklag over de pop in de coffeeshop werd weggewuifd als 'aanstellerij' en 'het volgen van een trend'. Zij roepen op je stem te laten horen om 'dit misselijkmakende beeld' dat 'racistisch en kwetsend' is te veranderen. Naast de coffeeshop is de petitie ook gericht aan burgemeester Ahmed Marcouch.