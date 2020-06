Arnhemse theatermakers lanceren podcast Ondergronds

Je zou het niet zeggen, maar onder de grond van Arnhem schuilt een geheim. Een wereld die voorbij gaat aan de argeloze voorbijganger boven de grond. Een ogenschijnlijk eindeloos stelsel van gangen en ruimtes. Ze maken onderdeel uit van de geschiedenis van de Gelderse hoofdstad.

Natuurlijk doen over zoiets de wildste verhalen de ronde en is het eenvoudig om er nieuwe bij te verzinnen. Dat is precies wat de Arnhemse theatergezelschappen hebben gedaan.

Ondergronds neemt de luisteraar mee op reis langs locaties in Arnhem die tot de verbeelding spreken. Van sommige plekken is het verhaal bekend, van anderen zijn ze in vergetelheid geraakt en van de rest spreekt slechts het mysterie. De podcast is te beluisteren op www.tgecho.com, via Soundcloud, Spotify en andere podcast-kanalen.