LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 6 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zaterdag 6 juni

19:56 - Nog geen uitkering voor grenswerkers

Gelderland telt ongeveer twintig grenswerkers die tussen wal en schip vallen wanneer zij een TOZO-uitkering willen aanvragen. Zo ook zelfstandig ondernemer Kor van der Zwan. Hij woont in Duitsland en werkt in Nederland, maar kan geen aanspraak maken op de TOZO-regeling. Geld voor boodschappen heeft hij niet meer.

Foto: Omroep Gelderland

19:40 - Wereldwijd meer dan zeven miljoen besmettingen

Het totaal aantal bevestigde coronabesmettingen wereldwijd is zaterdag de 7 miljoen gepasseerd. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een eigen telling. Het aantal doden door corona telt voor zover bekend wereldwijd bijna 400.000 mensen.

18:59 - NEC verkoopt 1500 seizoenskaarten in één dag, ondanks corona

Een lange rij van auto's vandaag bij het Goffertstadion in Nijmegen. NEC-supporters kochten daar samen meer dan 1500 seizoenskaarten om hun club in deze barre tijden te steunen. Hoofdtrainer Rogier Meijer voelt zich gesteund door de massale opkomst: 'Niemand weet wanneer we het stadion in mogen, maar iedereen koopt toch zijn kaart. Ja, dat zegt wel iets.'

Foto: Omroep Gelderland

17:01 - Instroom coronapatiënten op de ic blijft laag

Drie weken na de versoepeling van de maatregelen blijft de instroom van nieuwe Covid-patiënten op de ic minder dan vijf per dag. 'Een gunstig teken', aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt is zaterdag gedaald naar 96, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is één patiënt minder dan vrijdag,

16:17 - Coronavragenlijsten van RIVM offline na datalek

Vragenlijsten op de site van Infectieradar van het RIVM zijn per direct offline gehaald. Er blijkt sprake van een ernstig datalek. Op de site kunnen Nederlanders aangeven of ze coronaklachten hebben gehad. Volgens de NOS kon iedereen met enige technische vaardigheden medische en persoonlijke informatie van andere deelnemers achterhalen.

 RIVM@rivm Op dit moment is #Infectieradar niet volledig beschikbaar. Wij hebben de database offline gehaald naar aanleiding van een melding dat privacygevoelige informatie vindbaar was in het systeem van de vragenlijsten. https://t.co/NKs5llKTxy 16:06 - 6 jun. 2020 Andere Tweets van RIVM bekijken

15:51 - Atleet Eelco Sintnicolaas waarschijnlijk besmet met corona

De Apeldoornse meerkamper Eelco Sintnicolaas gaat is zeer waarschijnlijk besmet met het coronavirus. Zijn vriendin, atlete Elin Westerlund, testte zondag positief voor het virus. Beiden hebben milde symptomen en verblijven in quarantaine in Zweden. Sintnicolaas verblijft al langer in het land omdat daar de trainingsfaciliteiten voor atleten open zijn gebleven tijdens de coronacrisis.

15:08 - Fietsparkeerverbod in Apeldoornse binnenstad

Vanaf vandaag geldt een fietsparkeerverbod in de binnenstad van Apeldoorn. Fietsen mogen tot 1 september alleen in daarvoor bestemde fietsenstallingen of -rekken gestald worden. De gemeente wil met de maatregel meer ruimte creëren in de winkelstraten zodat het winkelend publiek makkelijker afstand van elkaar kan houden.

Foto: Wikipedia

14:22 - Geen nieuwe Gelderse coronadoden

Uit cijfers van het RIVM komt naar voren dat de afgelopen 24 uur geen Gelderse patiënten aan het coronavirus zijn overleden. Er zijn voor zover bekend nog altijd 673 Gelderse coronadoden. 1505 Gelderlanders zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis, dat zijn er twee meer dan vrijdag. Het RIVM meldt landelijk zes doden in het afgelopen etmaal. Drie patiënten zijn naar het ziekenhuis gebracht.

13:12 - Internationale studenten 'vergeten groep' in coronacrisis

Internationale studenten hebben het zwaar in deze tijden van corona. Studenten verloren hun baan en liepen studievertraging op. 'De internationale studenten lijken vergeten te worden.’, zegt de Student Alliance Wageningen.

12:19 - Franse corona-app al miljoen keer gedownload

De Franse coronaviruswaarschuwingsapp StopCovid is volgens de regering al ruim een miljoen keer gedownload. 'De applicatie is in vier dagen een miljoen keer geactiveerd', schrijft de staatssecretaris Cédric O zaterdag op Twitter. De regering had eerder verklaard dat de app alleen effectief kan zijn als deze door enkele miljoenen Fransen wordt gebruikt.

Fransen kunnen de gratis app, die bedoeld is om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, sinds dinsdag downloaden op hun smartphones. StopCovid gebruikt Bluetooth-technologie waarmee smartphones op korte afstand verbinding met elkaar kunnen maken. Gebruikers krijgen een waarschuwing als ze meer dan vijftien minuten in de buurt zijn geweest van iemand die positief heeft getest op het coronavirus.

12:16 - 'Helft jongeren voelt zich buitenspel gezet in coronacrisis'

De helft (52 procent) van de jongeren van 16 tot en met 24 jaar vindt dat er onvoldoende wordt geluisterd naar hun generatie bij de aanpak van de coronacrisis. Ook vier op de tien (38 procent) jongeren tussen de 25 en 34 jaar voelen zich niet gehoord. Dat meldt nieuwsrubriek Eenvandaag op basis van onderzoek onder ruim 2300 mensen van 16 tot 35 jaar.