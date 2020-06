Het is zondag, maar geen weekend voor de kapper

Na zeven weken verplichte sluiting door de coronamaatregelen ontstaat er een stormloop bij de meeste kappers. 'Iedereen wil er weer een beetje behoorlijk uitzien', zegt kapper Raoul van Delden. 'We kunnen de klanten gewoon niet snel genoeg wegwerken, zoveel aanvragen hebben we. Met toestemming van de gemeente mag ik nu ook op zondagmorgen open zijn. En dat scheelt.'

Kijk mee met kapper Raoul in Oosterbeek. De tekst gaat eronder verder.



Richtlijnen

Het is een gezellige boel in de kapperszaak. Voorin de zaak wordt geknipt. In het midden wordt gewassen. En achterin is de verfstraat. Het aantal kappers en dus ook klanten, is net niet op de vingers van één hand te tellen. Toch gaat het allemaal keurig volgens de strenge RIVM-richtlijnen. 'Bij het maken van de afspraak informeren we al naar de gezondheid en we hebben verplichte handgel bij binnenkomst. En natuurlijk de anderhalve meter, daar letten we goed op.'

Ontspannen met mondkapjes

De klanten zitten dan ook ontspannen in de kappersstoel of liggen ietwat achterover terwijl de haren nat worden gemaakt. 'Het hoeft eigenlijk niet', vertelt kapper Raoul, 'maar tijdens de behandeling dragen we mondkapjes. En handschoenen tijdens het wassen en verven. Zo houden we onszelf ook scherp.'

De extra openingstijden op de vroege zondagmorgen werken goed: 'We lopen gelukkig in. Als het zo doorgaat dan is over enkele weken de wachtrij voor het grootste gedeelte weggewerkt', voorspelt Raoul tevreden.