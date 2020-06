Geen plek in nieuwe zwembad Nunspeet voor meervoudig gehandicapten

Een tillift voor in het zwembad. Foto: Wim de Haas

Nadat het zwembad voor gehandicapten van Philadelphia dichtging, lijkt de komst van een groot nieuw zwembad in Nunspeet dé uitkomst voor gehandicapten. Er komt namelijk ook een zogenoemd 'doelgroepenbad', compleet met beweegbare bodem. Maar een deel van die doelgroep heeft ook een tilinstallatie nodig om in het water te komen en die komt er niet.

Er moet een nieuwe sportcomplex bij 't Wiltsangh komen met ondermeer en wedstrijdbad, een recreatiebad met glijbanen en een doelgroepenbad met beweegbare bodem. Maar zonder tilinstallatie dus en dat is een flinke tegenvaller voor de wat zwaarder gehandicapten. 'Voor de doelgroep ernstig meervoudig beperkten is dat gewoon een absolute must', zegt Wim de Haas. 'Anders kun je met deze mensen niet zwemmen.'

Wim's zoon Bas moet van zo'n tilinstallatie gebruik maken. En hij is niet de enige. In totaal gaat het volgens Wim om een groep tussen de 50 en 100 gehandicapten. Gesprekken met de gemeente hebben tot nu toe nog niets opgeleverd. 'Nee, tot op heden komt er kennelijk geen oplossing. Op concrete vragen volgens geen antwoorden, danwel ontwijkende reaties. En daar kunnen wij geen genoegen mee nemen natuurlijk', zegt Wim.

Eén op één-begeleiding

'Een tilliftsysteem met bouwkundige aanpassingen, dan zit je vaak op één op één begeleiding', legt wethouder Mark van de Bunte uit. 'Dat is echt een taak voor de zorgverzekering. Dat kunnen wij niet realiseren op de Wiltsangh.' Volgens de wethouder gaat het niet alleen om de tilinstallatie zelf, maar ook om de specialistische begeleiding die daarbij komt kijken. Hij benadrukt dat er wel een doelgroepenbad komt met een beweegbare bodem. Waar de meervoudig gehandicapten naar toe moeten weet hij niet meteen. Daar voor moet er volgens hem een lobby richting Den Haag komen.

Rechtszaak

Het totale budget voor het sportcomplex is bijna 13 miljoen euro. Daar zou volgens Wim de Haas best een tilinstalatie van 100 duizend euro van af kunnen. Hij wil daar dan ook voor blijven strijden. 'Als er geen oplossing komt van gemeentezijde, dan zullen er juridische stappen worden ondernomen. Dan zien we wel waar het eindigt', aldus De Haas.

De Christenunie in Nunspeet heeft inmiddels vragen gesteld over de kwestie. In augustus moet de bouw van het nieuwe zwembad beginnen.