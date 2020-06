'Het was ons kindje', vermoeden van brandstichting in boerderij Stichting Fabrikaat

Volgens haar was het een daad van vandalisme en is er sprake van inbraak en brandstichting. De politie bevestigt dit vermoeden. Er liepen rondom het pand van de stichting de laatste tijd vaak 'ongure types en krakers' rond, weet Cornelissen. 'Er werd van alles losgesneden en meegenomen. Zelfs het lood is van het dak gestolen.' De plek was tenslotte afgelegen en er was weinig toezicht, constateert Cornelissen.

'Heel erg aangedaan'

'Spijtig en verdrietig voor de stad', vindt zij het dat hun project voorlopig tot stilstand komt. 'En ook wijzelf zijn heel erg aangedaan.'

Reageren op wat dit precies betekent en wat er nu gaat gebeuren, wil Cornelissen nog niet. Daarvoor is de schok op dit moment te groot. 'We moeten ons echt even bezinnen over hoe we verder kunnen.'

'Zaterdagavond nog geschilderd'

'We waren hard bezig met het gereedmaken van de locatie om ons programma voort te zetten', legt ze uit. 'Het moest een plek worden voor makers: kunstenaars en ontwerpers.' Zaterdagavond hadden ze er nog muurtjes geschilderd.

Het afgebrande pand

Het pand na de brand. Foto: Omroep Gelderland

Daar aan de oevers van de Waal zou een 'transparant en interactief' programma komen rondom rivierklei en keramiek. Het zou 'een beleving' worden voor het publiek. 'Om de rivierklei die door de huidige gebiedsontwikkeling steeds minder zichtbaar wordt, in een nieuw daglicht te stellen.' Zo zou er een 3D-printer komen met klei uit de Waal, vertelt Cornelissen gepassioneerd. 'Die print bordjes, waar je vervolgens van kunt eten.'

De stichting kreeg het pand dit jaar in bruikleen van de gemeente om hun programma vorm te geven, legt Cornelissen uit. Ze betaalde geen huur maar hebben wel investeringen gedaan. Al deed de gemeente volgens haar ook een deel van de renovatie.

'Ze was erg overstuur'

Leon Westerhoek woont in het fort dat naast de afgebrande boerderij ligt. Hij zag de rook zaterdagavond hoog boven de dijk uitkomen. De politie kwam ook bij hem aan de deur, omdat hij vanwege de brand mogelijk moest evacueren, vertelt hij. Dat hoefde uiteindelijk niet. Westerhoek lichtte zaterdagavond de directeur van Stichting Fabrikaat Katerien ter Meulen in over de brand. 'Ik was de eerste die haar belde. Ze was erg overstuur.'