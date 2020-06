VIDEO | Alternatieve lichtshow in Wehl

Een heuse lichtshow met muziek als alternatief voor het dorpsfeest, was zaterdagavond in Wehl te bewonderen. Met medewerking van de dansgroep Sky Motion wil de organisatie wat verlichting bieden in coronatijd.

'Het is een heel ander dorpsfeest dan we ons hadden voorgesteld', vertelt voorzitter Eugène Alofs van stichting Wat Een Heerlijk Land (WEHL), die het jaarlijkse dorpsfeest organiseert. 'Vandaar dat we de mensen toch maar heel dunnetjes wat wilden bieden vanavond.'

Bekijk hier de lichtshow (tekst gaat verder onder de video):



'Zakje snoep met uitnodiging'

'De saamhorigheid die wij nodig hebben wil je toch behouden', legt Alofs uit. 'Vandaar dat we bij ieder huishouden een zakje snoep hebben bezorgd met daarbij een uitnodiging om via de livestream mee te kijken.'

Voor de dansers van Sky Motion was het wennen om voor een virtueel publiek op te treden. 'Normaal heb je publiek om je heen. Dan heb je direct een reactie van de mensen', legt danser Owen Evers uit. 'Het is wel leuk dat we hieraan mee mogen werken. Het is een eer dat we hiervoor gevraagd zijn.'

'Mensen bereikt'

De organisatie kijkt tevreden terug op de avond. 'Ik hoorde dj Niels zeggen dat we achthonderd aansluitingen hebben gehad', zegt Alofs. 'Ik denk dat we de mensen die normaal het feest zouden vieren, bereikt hebben met deze mooie avond.'