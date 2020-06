Container met drugsafval aangetroffen in Apeldoorn

In Apeldoorn is zaterdagavond een container aangetroffen met spullen die mogelijk voor een drugslab bedoeld waren, bevestigt een politiewoordvoerder. Deze is aangetroffen achter een woning aan de Nijbroekseweg. De eigenaar van het pand heeft de politie gebeld nadat hij de gedumpte container vond op zijn terrein.

De politie laat weten de container en de spullen in beslag te hebben genomen en onderzoek te doen. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. Waar de container met de spullen vandaan komt, is niet bekend. Op het terrein zelf is géén sprake van een drugslab of -productie, meldt de politie.

Rond 19.50 uur kwamen de hulpdiensten ter plekke. Daarbij zouden brandweermensen met ademluchtflessen zijn geweest. Die worden vaak gebruikt als hulpmiddel om te ademen in een omgeving waar schadelijke gassen aanwezig zijn. Ook de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer werd opgetrommeld.

Tweede drugsvondst in één dag

Zaterdagochtend werd al een lab voor synthetische drugs, vermoedelijk crystal meth, opgerold in Herwijnen in de Betuwe. Hier werden een Nederlander en twee Mexicanen aangehouden. Ook in Apeldoorn zou het gaan om synthetische drugs.

In de Gelderse politiek klonk eerder deze week verontrusting over toenemende drugscriminaliteit in de provincie.

