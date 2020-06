Massale steun voor NEC: 1500 seizoenskaarten in één dag

Een gigantische file ontstond er bij het Goffertstadion in Nijmegen. Wachttijden liepen op tot anderhalf uur. Allemaal supporters die een seizoenskaart komen halen, ook al weet niemand wanneer de bal weer over het gras rolt.

Bekijk de video. Tekst gaat eronder verder:

'We hebben natuurlijk de corona', zegt Jeroen Rengers van de supportersvereniging van de Nijmeegse voetbalclub. 'Een paar maanden geen NEC en dan is het toch mooi dat nu iedereen weer enthousiast is.

Zin om bij het stadion te komen

Rogier Meijer, de net nieuwe hoofdtrainer van NEC wist niet wat hij zag toen hij bij het stadion aankwam. 'Ik kwam met de auto aanrijden en ik kon er eigenlijk al niet meer doorheen', reageert de oefenmeester enthousiast. 'Je merkt ook dat iedereen zin heeft naar de club te gaan en zin heeft om bij het stadion te komen'.

De trainer voelt zich gesteund door de massale opkomt tijdens de Deur Rij Mert: 'Dat geeft natuurlijk heel veel energie, ook als trainer. Niemand weet wanneer we het stadion in mogen, maar iedereen koopt toch zijn kaart, Ja, dat zegt wel iets.'

Steun heel belangrijk

Voor de supporters is hun club steunen een vanzelfsprekendheid. De steun is ook hard nodig, want voor de wind gaat het NEC niet. 'Het gaat inderdaad niet zo goed', zegt Jeroen Rengers van de supportersvereniging. 'Financieel niet en sportief niet. Maar ja, daarom is het gewoon heel belangrijk om de club te steunen.'

Rogier Meijers is dat van harte met Rengers eens. 'Absoluut. Ik denk dat alle clubs natuurlijk best wel moeite hebben op dit moment om hun eigen broek op te houden. Die steun hebben we nodig van de mensen. Dan is het wel heel mooi om te zien dat iedereen daar achter staat. NEC is een echte club van het volk. Ja, dat zie je vandaag terug.'