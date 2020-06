Jan Willem vertelt het Vitesse-verhaal met zijn verzameling historische shirtjes

In 1998 begon hij zijn verzameling voetbalshirtjes. Op zijn site vitesseshirts.nl vertelt Jan Willem Gijsbers aan de hand van filmpjes, programmaboekjes en oude kaartjes, maar vooral historische shirtjes het verhaal van zijn club voor iedereen met een 'geel zwert hert'. En als mensen nog een bijzonder shirt thuis hebben liggen? 'Laat het me weten! Bellen, mailen alles mag', roept Gijsbers op bij Gelderland Helpt.

Enkele speciale exemplaren heeft hij meegenomen. 'Zo heb ik hier het shirt van Kevin Diks bij de bekerwinst in 2017', toont hij. Ook heeft hij een shirt van de wedstrijd tegen 'Braga'. 'Toen ging het licht uit.' Trots is hij verder op het shirt dat hij heeft kunnen bemachtigen van Vitesse-legende Boško Bursać. 'Dat is echt fantastisch. Na het maken van foto's voor de website gaat het shirt naar de familie Bursać, zij hebben vrijwel niets meer over van zijn voetbalcarrière, en zijn enorm blij met het feit dat ze dit shirt krijgen'.

'Historie hoog houden'

Graag zou Gijsbers nog shirts aan zijn site willen toevoegen die nu nog ontbreken. 'Je moet dan denken aan shirts van het merk Erima of shirts met het sponsorlogo van Schoenenreus en Spitman. Maar ook bepaalde namen zoals Dejan Čurović, Theo Bos, Bob Peeters of Nikos Machlas zijn zeker welkom. Dat zijn wel de namen die onze historie groot hebben gemaakt. En die historie moeten we hoog houden en laten zien.'

'Daar was de mooiste periode'

Op dit moment heeft hij 130 shirts. 'Sommige heb ik heel veel herinneringen aan. Ik ben vlakbij Monnikenhuizen geboren, honderd meter bij het stadion vandaan. Toen ik vier of vijf jaar was, mocht ik weleens in de tweede helft gaan kijken, want dan was het gratis.' Eigenlijk was daar 'de mooiste periode', stelt hij. 'Maar het GelreDome heeft ook zijn charme.'

Hij doet het bovenal vanwege 'onwijs veel clubliefde', vertelt Gijsbers die ook al tien jaar als huis-dj aan Vitesse is verbonden. Wanneer zijn collectie compleet is? 'Ik denk dat die uit blijft dijen. De weg ernaar toe, is altijd mooier dan de bestemming.'