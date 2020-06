LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 5 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 5 juni

22:42 - Brenno de Winter werkt aan corona-app

Cyberexpert en privacydeskundige Brenno de Winter zit in het nieuwe team dat de nieuwe ‘corona-app’ van de overheid moet ontwikkelen. Hij is daar erg blij mee: ‘Al zou het maar één dode voorkomen, dan is het al de moeite waard', zegt hij in het programma De Week van Gelderland.

Bekijk het tv-fragment:

 

21:59 - 34 medewerkers van Betuwse fruitbedrijven hebben corona

Zo'n een op de tien medewerkers van de fruitbedrijven Fruitmasters in Geldermalsen en Vogelaar-Vredehof in Enspijk zijn positief getest op corona. Volgens de GGD zijn in totaal 306 mensen getest, 34 mensen bleken het virus te hebben.

21:16 - Coronaproof demonstreren in Nijmegen

De betoging tegen racisme en politiegeweld in het Goffertpark in Nijmegen is vrijdag ondanks het slechte weer druk bezocht. De demonstratie verliep volgens burgemeester Hubert Bruls rustig, al zijn er wel twee aanhoudingen verricht.

De organisatie had voor de start van de betoging met linten op de grond aangegeven waar mensen moesten staan, zodat zij niet te dicht bij elkaar kwamen. Ook werden er mondkapjes uitgedeeld.

17:34 - Doesburg versoepelt: skatebaan weer open

 Vanwege de versoepelende maatregelen zijn in Doesburg een aantal voorzieningen weer open: Het gaat voor jongeren om de skatebaan, het voetbalveld en de pannakooi (per direct). Ook kan er vanaf maandag 8 juni weer gebruik gemaakt worden van het chemisch toilet bij de Turfhaven.

16:34 - Minder dan 100 patiënten op ic

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt is gedaald tot onder de 100. Het zijn er nu 97, dat zijn er 16 minder dan donderdag.

16:04 - Corona-overtreders moeten gewoon boete betalen

Mensen die een coronaboete hebben ontvangen, moeten deze gewoon betalen. Volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zijn veel boetes volgens de regels uitgeschreven en hoeven ontvangers er niet op te rekenen dat deze verscheurd worden.

Het argument dat boetes niet geldig zouden zijn omdat er bij de antiracismedemonstratie op de Dam in de hoofdstad ook geen boetes werden uitgedeeld, noemt de bewindsman 'creatief'.

'Het feit dat ergens anders niet wordt gehandhaafd, om wat voor reden dan ook, betekent niet dat jij vogelvrij kan handelen', aldus Grapperhaus. Wel erkende hij dat er enkele boetes onterecht zijn uitgedeeld, bijvoorbeeld aan studenten die op hun balkon zaten. Op het overtreden van de coronamaatregelen staat een boete van bijna vierhonderd euro.

14:08 - Eén Gelderlander overleden aan corona

Uit cijfers van het RIVM komt naar voren dat de afgelopen 24 uur één Gelderse patiënt aan het coronavirus is overleden. Er zijn nu voor zover bekend 673 Gelderse coronadoden. 1503 Gelderlanders zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Het RIVM meldt landelijk 15 doden in het afgelopen etmaal. Elf patiënten zijn naar het ziekenhuis gebracht.

13:32 - NEC brengt collectief loonoffer vanwege de coronacrisis

Naast Vitesse heeft ook NEC aangekondigd om collectief salaris in te gaan leveren vanwege de coronacrisis. Daarmee committeert de club zich aan het maatregelenpakket in het betaald voetbal. Aanvankelijk gold dit alleen voor de spelers en de staf, maar het voltallige kantoorpersoneel heeft zich solidair verklaard en levert ook in.

12:39 - Vriendin van Eelco Sintnicolaas heeft corona, atleet in quarantaine

Eelco Sintnicolaas zit samen met zijn vriendin Elin Westerlund in quarantaine. De Zweedse topatlete is positief getest op Covid-19. Sintnicolaas woont met haar samen en moet daarom ook in quarantaine, omdat hij mogelijk ook besmet is.

12:12 - Bewoners 'vlogverpleeghuis' Gelders Hengelo krijgen wekelijks muziekbezoek

Bewoners van het Henglose verpleeghuis de Bleijke, Markenheem dat bekend werd van de vloggende verpleegkundige Rob Heebink, blijft bezoekjes krijgen van de christelijke muziekvereniging Crescendo. De muziekvereniging komt twee keer per week spelen bij het tehuis in de Gelderse plaats.

11:26 - 'Migrant besluit niet ziek te zijn'

Bestuurder John Klijn van vakbond FNV is van alle Vion-slachterijen nog het meest te spreken over de vestiging in Groenlo, maar heeft hij twijfels over de aangescherpte gezondheidstesten voor de werknemers. 'En het zwakke punt blijft de huisvesting van de arbeidsmigranten', zegt Klijn.'Elke migrant die voor een rit van anderhalf uur in de bus stapt heeft op dat moment besloten niet ziek te zijn. Als hij bij aankomst een vraag met 'ja' beantwoordt zit hij de rest van de dag in de kantine.'

11:00 - Werknemers zoeken juridische steun om vakantiegeld

Duizenden werknemers hebben de afgelopen weken juridisch advies ingewonnen vanwege te laat of niet uitbetaald loon of vakantiegeld. Dat meldt radiozender BNR die informatie daarover opvroeg bij rechtsbijstandsverzekeraars en vakbonden.

Arag kreeg sinds het uitbreken van de coronacrisis al 3000 keer een vraag om juridisch advies. Sinds maart stijgt het aantal aanvragen om juridisch advies bij de rechtsbijstandsverzekeraar en die stijgende lijn zet zich door in de eerste dagen van juni. Ook het Juridisch Loket en vakbond FNV krijgen veel vragen over vakantiegeld en achterstallig loon.

10:01 - Ode aan Irma

Kunstenares Andrea Trichopoulos uit Arnhem heeft een muurschildering gemaakt van doventolk Irma Sluis. Sluis is een nationale beroemdheid sinds ze de persconferenties van premier Rutte over corona vertaalt voor doven en slechthorenden. De schildering siert de gevel van sportcafé 't Huys op de Korenmarkt. Trichopoulos maakte de schildering in opdracht van het café.

09:43 - Twee Nijmegenaren overleden aan corona

In Nijmegen zijn de voorbije dagen twee inwoners overleden aan het coronavirus. Burgemeester Hubert Bruls heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. 'Ik wens al hun naasten veel sterkte toe in deze tijd. Het is en blijft noodzakelijk dat we ons met zijn allen aan de afspraken houden om het virus de baas te worden.'

Op Radio Gelderland stond Bruls stil bij de demonstratie later vandaag tegen racisme in het Goffertpark. Maximaal 750 mensen zijn welkom en ze moeten anderhalve meter afstand houden van elkaar.



omroepGLD · Burgemeester Bruls over het protest in het Goffertpark



09:29 - Afstand houden als je blind bent. Hoe dan?

Anderhalve meter afstand houden van elkaar, het blijft soms nog lastig. Maar helemaal als je blind of slecht ziend bent. De gidsen van het Nijmeegse MuZIEum, het ervaringscentrum over visuele beperkingen, kunnen erover meepraten. Ze zijn blij dat het museum na tachtig dagen de deuren eindelijk weer mocht openen.

09:08 - Poppodium Doornroosje heropent met coronaproof dansfeest

Poppodium Doornroosje in Nijmegen heropent zaterdag 6 juni haar deuren voor het eerste dansfeest sinds de sluiting vanwege het coronavirus. Al maanden is er geen muziek meer te horen in het pand aan het stationsplein, maar daar komt verandering in. Doornroosje organiseert haar eerste corona proof dance event: Social D(ist)ancing. Acht Nijmeegse crews krijgen ieder een tijdslot van 19 minuten waarin de 30 bezoekers weer even helemaal los mogen gaan. (Foto: Doornroosje)

09:02 - 17 procent minder gasten logiesaccommodaties eerste kwartaal

Het aantal gasten in de Nederlandse logiesaccommodaties is in het eerste kwartaal van 2020 in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder met 17 procent gedaald. Vooral de hotels en vergelijkbare accommodaties zagen het aantal gasten in het eerst kwartaal afnemen. De daling is vooral te zien bij buitenlandse gasten; in vergelijking met vorig jaar maakten in maart maar liefst 66 procent minder buitenlanders gebruik van een Nederlandse accommodatie. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

09:00 - Nederland werkte 2,1 procent minder uren in eerste kwartaal

Alle werkenden van Nederland, werknemers en zelfstandigen, werkten in het eerste kwartaal van 2020 in totaal 3,4 miljard uren. Dat is 2,1 procent minder dan in het kwartaal ervoor.. Zo'n terugval is voor het laatst voorgekomen in 1996. In de eerste maand van het tweede kwartaal, april, werd er opnieuw minder gewerkt. Er waren minder mensen aan het werk en mensen met betaald werk werkten gemiddeld minder. Vergeleken met april 2019 scheelde dat 3 uur per week per werkende. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

07:47 - Gesprek over reddingsplan Hema

De overheid voert gesprekken over een reddingsplan voor Hema, dat met het Financieele Dagblad. Het ministerie van Economische Zaken heeft een zakenbank ingeschakeld om te onderzoeken welke rol de overheid kan spelen in het overeind houden van Hema. De Hema is in handen van Marcel Boekhoorn uit Bennekom.

07:36 - Honderd dagen corona in Nederland

Nederland kampt honderd dagen lang met het coronavirus. Op 27 februari werd een 56-jarige man uit Loon op Zand opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in het naastgelegen Tilburg. Hij was de eerste Nederlander bij wie het virus werd vastgesteld. Een dag later bleek ook een vrouw uit Amsterdam corona te hebben. Inmiddels staat de teller op bijna 47.000 gevallen, maar het werkelijke aantal patiënten ligt waarschijnlijk veel hoger. In Gelderland zijn sinds de uitbraak 672 patiënten aan het virus overleden.

07:24 - 'Personeel niet in alle slachthuizen getest'

Terwijl het aantal coronabesmettingen in slachterijen over de hele wereld opzien baart, wordt personeel lang niet overal getest. De landelijke GGD laat weten niet alle slachthuizen te bezoeken. Dat meldt het Brabants Dagblad. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vakbonden én de branche zelf hadden daar wel om gevraagd.