Veluws Zandsculpturenfestijn in teken van 75 jaar bevrijding

De eerste gang die je als bezoeker binnengaat, is omgetoverd tot de laadruimte van een zweefvliegtuig uit de oorlogstijd. Zo zit de sfeer van de Tweede Wereldoorlog er direct goed in. Eenmaal de gang doorgelopen, ontvouwt zich het ene tafereel na het andere. Bezoekers kijken verwonderd tot in detail naar de kunstwerken: 'Ik wist niet dat dit mogelijk was met zand.'

Bekijk hier de zandsculpturen in Garderen. De tekst gaat daaronder verder.

Organisator Adrie van Ee haast zich te vertellen dat het allemaal puur zand is. 'Alleen is er hier en daar een laagje vernis opgebracht ter bescherming.' Gerdi Verbeet, ex-voorzitter van de Tweede Kamer en tegenwoordig inwoner van Garderen, is enthousiast. 'Ik neem volgende week mijn kleinzoons mee. Zo kan ik ze op een laagdrempelige manier vertellen over de oorlog en dat dat nooit meer voor moet komen.'

Geslaagde editie

Adrie van Ee vindt het nu al het best geslaagde Zandsculpturenfestijn. 'En dan bedoel ik de kwaliteit van de beelden.' Omdat de expositie door coronamaatregelen later open gaat dan gebruikelijk, hoopt Van Ee dat de expositie langer mag blijven staan dan anders.

Winterfair

Misschien zelfs tot na de winter, zegt Van Ee. Want de Winterfair slaat hij een jaartje over als het zo blijft. Die fair wordt altijd zó druk bezocht dat ik dat niet voor elkaar krijg met deze coronabeperkingen. Dan liever iets langer de zandsculpturen.'

Het Zandsculpturenfestijn bij de Beeldentuin in Garderen is in ieder geval nog de hele zomer te bewonderen, maar let op: reserveren is verplicht.