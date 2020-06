Nog geen uitkering voor grenswerkers: 'Geen geld voor boodschappen'

Negen weken geleden was er nog een sprankje hoop, maar bij zelfstandig ondernemer Kor van der Zwan is die inmiddels vervlogen. De zzp'er, die woont in Duitsland en werkt in Nederland, is hard getroffen door de coronacrisis, maar kan geen aanspraak maken op een uitkering. Joop Wikkerink van werkbedrijf Laborijn zei voor de grenswerkers in de bres te springen.

Geld voor boodschappen heeft hij niet meer. 'Ik ben 59 jaar maar moet m'n moeder geld lenen om eten te kunnen kopen.' Het zit Van der Zwan hoog dat hij tijdens deze coronacrisis geen uitkering kan ontvangen. De zzp'er woont net over de Duitse grens in Elten. Maar hij heeft een Nederlands paspoort en zijn bedrijf is gehuisvest in Ulft.

'Ik betaal mijn leven lang belasting'

'Ik betaal al m'n hele leven belasting aan Nederland, heb nooit een ww-uitkering nodig gehad', aldus Van der Zwan. De coronacrisis raakt hem hard. Acht weken lang kreeg zijn bedrijf KZ Netten geen enkele opdracht binnen. 'Ik maak netten voor bijvoorbeeld golfterreinen, dierentuinen, scheepvaart en particulieren.'

De ondernemer wordt volgens eigen zeggen 'van het kastje naar de muur gestuurd'. In Duitsland is er voor hem geen sociaal vangnet. 'Want ik betaal daar geen belasting.' En in Nederland kan hij niet terecht voor een TOZO-uitkering.

Wat is een TOZO-uitkering? Zelfstandigen die door het coronavirus zonder werk komen te zitten, kunnen voor een periode van drie maanden een aanvullend inkomen krijgen tot bijstandsniveau. De tegemoetkoming in levensonderhoud is een gift in plaats van een lening. De hoogte van de inkomensondersteuning is maximaal 1503,31 euro per maand. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden: de aanvrager moet onder meer werkzaamheden in Nederland uitoefenen en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Twintig grenswerkers

In de regio Gelderland zijn ongeveer twintig grenswerkers die, net als Van der Zwan, tussen wal en schip vallen. Joop Wikkerink, wethouder van Aalten en bestuurslid van werkbedrijf Laborijn, zei eind maart voor deze mensen in de bres te springen: 'Normaal gesproken moet je ondersteuning aanvragen in de gemeente waar je woont. Maar als je in je eigen Duitse gemeente nul op het rekest krijgt, wil ik me hard maken voor hulp aan deze kleine groep mensen'.

Lening

Inmiddels zijn er negen weken verstreken en heeft Van der Zwan nog geen cent ontvangen. Volgens Wikkerink, die met Laborijn verantwoordelijk is voor dergelijke uitkeringen in de gemeenten Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek, is er een wijziging in de regeling gekomen. 'Die is niet naar onze zin. De regeling zegt nu dat Van der Zwan in aanmerking kan komen voor een lening. Maar hij krijgt geen inkomenssteun.'

Volgens Wikkerink hebben acht zelfstandige grenswerkers inmiddels zo'n lening aangevraagd. Maar voor Van der Zwan is dit geen optie: 'Hoe moet ik zo'n lening ooit terug betalen? Ik heb nu geen inkomen. Gelukkig kreeg ik vorige week, voor het eerst na acht weken, weer een opdracht binnen.'

Dinsdag 9 juni komt er in de Tweede Kamer een motie in stemming van het CDA over een oplossing voor grenswerkers. Het CDA wil dat het kabinet een uitkering regelt voor grenswerkers voor 1 juli.