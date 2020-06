Net je VWO gehaald en dan al een prijs voor beste debuutroman

Terwijl buiten de vlagt hangt vanwege het vwo-diploma van Thijs, overhandigt Erwin de Haan van uitgeverij Boekscout binnen een cheque van 250 euro aan de jonge auteur. Erwin: ‘De jury was bijzonder onder de indruk, ook vanwege het feit dat je dit op zo’n jonge leeftijd al hebt weten te presteren.’

Tekst gaat verder onder de video:



Hoog niveau

Op zich is het al een prestatie om zo jong te debuteren met een roman. Erwin de Haan: ‘Het gebeurt wel iets vaker, maar op zo’n niveau dat zien we bijna nooit. Het is echt een waanzinnig hoog niveau.’ Erwin benadrukt dat het geen jeugdprijs betreft, maar een prijs waarbij alle leeftijden met elkaar hebben geconcurreerd. ‘Hij heeft dus ook met de wat meer ervaren schrijvers geconcurreerd, dus het laat wel zien dat hij echt een topprestatie heeft geleverd.’

De jury roemt onder andere de volwassen toon en het inlevingsvermogen van de inmiddels 18-jarige schrijver. Thijs Kersten die wat moeilijker loopt legt uit: ‘Ik ben gehandicapt geboren en dan moet je sowieso meer rekening gaan houden met hoe andere mensen denken. Hoe zij in het leven staan. En die focus op de kleine details, dat helpt ook heel erg bij het schrijven. En dat wordt nu inderdaad als volwassen gezien, maar voor mij is dat heel normaal.’

Coming out

Het boek Negeer de mogelijkheden behandelt serieuze thema’s als depressie en onzekerheid. De hoofdpersoon Sam wordt verliefd op een andere jongen. Zelf is Thijs er nog niet over uit want zijn seksuele voorkeur is. ‘Maar ik weet wel uit mijn omgeving hoe dat is. Beste vrienden die problemen hebben gehad met hoe hun ouders daarmee omgingen. Dat ze tijdelijk uit huis zijn gegaan. Dat die ruzies er nog steeds zijn.‘

Vreemd genoeg gaat Thijs geen Nederlands studeren, maar Grieks en Latijn. Maar het schrijven gaat door. En waar dit boek nog speelt in Amerika zal het nieuwe verhaal zich dichter bij huis afspelen.

Volgende roman in Nijmegen

Thijs: ‘Ik heb wel constructieve feedback gehad over het feit dat mensen zich minder goed kunnen identificeren met het verhaal omdat het zich elders afspeelt. Dus binnenkort kom ik met een nieuwe roman die zich afspeelt in Nijmegen. Daar ben ik al aan begonnen. Dus die kunnen jullie verwachten.’