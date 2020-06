Brenno de Winter werkt aan corona-app: 'Eén dode voorkomen is al de moeite waard'

De geboren Edenaar zit in het team als extern deskundige op het gebied van privacy en security. ‘Het is een leuke opdracht om mee aan de slag te gaan. Ook wel een hoofdpijndossier, de vorige keer dat de app werd ontwikkeld is er veel mis gegaan en daar ben ik kritisch op geweest.’

In april kwam minister Hugo de Jonge met het idee om een app te ontwikkelen waarmee je kon zien of je in de buurt iemand met corona was geweest. Daar kwam toen veel kritiek op, ook van De Winter. ‘De manier waarop dat werd aangevlogen was niet goed. Niet zeuren, we doen het wel eventjes, was het idee. Dieper doordenken was gezeur op dat moment. Er werd niet getest en de privacy werd niet tegen het licht gehouden. Daar had ik moeite mee, ik zag het echt niet zitten.'

Geleerd van de vorige keer

Volgens De Winter is van de vorige keer geleerd. ‘Wat we nu doen is kansrijk, en we kunnen er écht iets aan hebben. We doen nu alles openbaar. De broncode staat bijvoorbeeld al online en er zijn al screenshots beschikbaar. Zo kan iedereen reageren op wat we doen.’

De nieuwe app staat dus al in de steigers en De Winter is volop aan de slag met testen. ‘We maken risico-analyses, hoe kan het mis gaan? We zijn veel vragen aan het oplossen. Er ligt een model dat privacy-vriendelijk is.’

Het doel is dat de app af is voor de zomervakantie. ‘Dat zouden we het liefste zien. Maar wel alleen als het haalbaal is met de veiligheid en privacy,’ zegt De Winter. ‘Het zou mooi zijn als het waarschuwingssysteem er komt. Maar vanzelfsprekend is het niet, het kan altijd zijn dat we ergens tegenaan lopen en dat we niet verder kunnen.’