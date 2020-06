OM start onderzoek naar ambtenaar die 1,8 miljoen achteroverdrukte in Doetinchem

Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek in de zaak naar de frauderende ambtenaar. De gemeente Doetinchem, die aangifte heeft gedaan, is verzocht geen inhoudelijke informatie over de zaak meer te delen om het onderzoek niet te schaden of te beïnvloeden.

'Aan dit verzoek geven we vanzelfsprekend graag gehoor opdat de strafzaak succesvol kan verlopen', laat de gemeente in een verklaring weten. 'Dat laat onverlet dat wij van mening zijn dat, wanneer dat kan, we zo transparant mogelijk willen zijn over deze casus.'

De politie liet vrijdagmiddag al weten met het aangifteproces bezig te zijn, maar dat er nog geen aanhouding is verricht.

Terughoudende detailinformatie

Doetinchem communiceerde woensdagavond dat de ambtenaar ruim een miljoen euro heeft verduisterd, een dag later bleek het te gaan om een bedrag van ruim 1,8 miljoen euro.

Dat het bedrag hoger uitvalt heeft volgens de gemeente te maken met de terughoudende detailinformatie vanwege het strafrechtelijke onderzoek. 'Inmiddels weten we dat we meer details kunnen vrijgeven, daarom konden we nu het bedrag concreter noemen', aldus de gemeente.

'Alles op alles om geld terug te krijgen'

Raadsleden en inwoners van Doetinchem reageerden eerder al verbijsterd op het nieuws. Met name op de vraag hoe een ambtenaar 13 jaar lang onder de radar heeft kunnen blijven en kans heeft gezien om het geld te verduisteren.

De gemeente kan nog niet zeggen hoe groot de kans is dat de gemeente het geld terugkrijgt. 'We zijn hiervoor een civiele procedure gestart die waarschijnlijk lang gaat duren. We zetten uiteraard alles op alles om het geld terug te krijgen.'

