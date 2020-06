Fout op fout bij meldpunt afstand en adoptie, 'afstandsmoeder' uit Epe verbolgen

Fout op fout wordt er gemaakt bij het aanmeldpunt Afstand en Adoptie in Nederland 1956 - 1984 van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bij het meldpunt kunnen onder meer moeders zich melden die in de vorige eeuw soms gedwongen afstand deden van hun kind omdat ze ongehuwd waren. Nu blijkt dat er een datalek is geweest en dat de gespreksverslagen niet altijd klopten.

Ruim 670 afstandsmoeders en -kinderen hebben zich gemeld bij het meldpunt, dat in het leven is geroepen door minister Sander Dekker. Ze hebben hun vaak droevige verhaal gedaan over adoptie en afstand in de vorige eeuw. Die verhalen zijn vervolgens niet goed beveiligd opgeslagen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, zo blijkt nu uit antwoorden op Kamervragen van D66-Kamerlid Vera Bergkamp.

Dat betekent dat er sprake is van een datalek en dat honderden gespreksverslagen vernietigd zullen worden. Er is een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 'Gênant', beoordeelt Bergkamp de gang van zaken. 'Ik snap werkelijk niet hoe een onderzoek dat zo gevoelig ligt, op zo'n manier vorm kan krijgen. Als ik lees dat er gespreksverslagen op het ministerie circuleren - het ministerie dat nota bene verantwoordelijk is voor privacy - en dat er een enorme inhaalslag gemaakt moet worden nu verslagen vernietigd gaan worden, vraag ik me echt af: hoe kon dit zo onzorgvuldig gaan?'

'Totaal niet geluisterd'

Maar dat is nog niet alles. Naast het datalek blijkt dat de verslagen van de gesprekken met afstandsmoeders en -kinderen niet altijd kloppen, en dat sommige verslagen zelfs niet anoniem gemaakt zijn, wat wel had gemoeten. Zoals bij 'afstandsmoeder' Trudy Scheele-Gertsen uit Epe, die haar gespreksverslag opvroeg.

Zie ook: Moeder die haar kind moest afstaan in Oosterbeek, stelt Staat aansprakelijk

'In dat verslag las ik dat ik licht verstandelijke beperkt ben. Dat is niet zo, erg kwetsend om te lezen.' In de rest van de tekst stonden ook veel fouten. 'Mijn kind zou contact hebben gehad met zijn biologische vader. Dat kan helemaal niet. Er stond ook dat ik afstand had gedaan omdat mijn verkering uitging, wat écht niet zo is.' De medewerkers van het meldpunt hebben volgens haar 'totaal niet geluisterd'.

Vanaf zaterdag 6 juni publiceert Omroep Gelderland in samenwerking met dagblad Trouw verhalen na een groot onderzoek naar afstand en adoptie in de Paulastichting, een tehuis voor ongehuwde moeders in Oosterbeek. Waarom deden moeders afstand? En wat gebeurde er met de kinderen die achterbleven in het instituut? Ook het verhaal van Trudy Scheele-Gertsen is dan te lezen. Houd de website van Omroep Gelderland in de gaten, én kijk op www.trouw.nl/adoptie.

De gespreksverslagen van het meldpunt zouden geanonimiseerd naar het Verweij Jonker instituut gaan. Maar bij Trudy stond een link naar een artikel in Trouw, waar haar naam bovenin de kop stond. 'Het is niet alleen kwetsend, maar dit kan je leven kapot maken als sommige gegevens niet privé blijven.'

Grootschalig onderzoek

Het meldpunt moest gaan bijdragen aan een grootschalig overheidsonderzoek naar gedwongen adoptie. Vrouwen die tussen 1956 en 1984 ongehuwd zwanger werden, stonden hun kind soms onder grote druk af. Ruim 15.000 Nederlandse kinderen kwamen daardoor in adoptiegezinnen terecht, of gingen van pleeggezin naar pleeggezin.

Vorig jaar kondigde minister Dekker aan dat er een overheidsonderzoek zou komen, geleid door het Verweij Jonker instituut. Daarnaast konden afstandsmoeders en -kinderen hun verhaal kwijt bij het meldpunt. Het meldpunt zou tot 1 juni open zijn, maar blijft nu in ieder geval tot juli geopend.

Zie ook: Gedwongen adoptie: 'Ik wil dat heel Nederland dit weet'