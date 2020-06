We kijken massaal naar vogels, Nico weet waarom

Omdat we er in deze tijd minder op uittrekken en omdat het dus stiller is op straat, hebben mensen weer meer oog voor hun eigen leefomgeving. Dus horen zij ook de vogels weer fluiten, zo ziet ook de vogelkenner.

'Omdat we meer aan huid gekluisterd zijn gaan we er vaker op uit in onze eigen omgeving. Dat klopt, want ik geloof dat de online vogelcursus die ik gemaakt heb voor de Vogelbescherming de laatste maanden al duizenden keren extra is gedownload.'

IJsvogel

De vogelkenner woont al veertig jaar in de Gelderse Vallei en trekt er zelf ook nog regelmatig op uit. 'Ik fiets elke ochtend een halfuurtje langs het kanaal. Scherpenzeel is een prachtig mooi dorp in het groen. Je vindt hier allerlei vogels, waaronder de ijsvogel, die broedt hier en dat is best bijzonder.'

Bekijk het fragment uit De Week van Gelderland: