Twee arrestaties bij anti-racismeprotest in Nijmegen, Bruls tevreden over verloop

De organisatie had voor de start van de betoging met linten op de grond aangegeven waar mensen moesten staan, zodat zij niet te dicht bij elkaar kwamen. Ook werden er mondkapjes uitgedeeld.

De organisatie gaf tijdens de betoging meermaals aan dat demonstranten afstand moesten houden om te voorkomen dat de politie zou ingrijpen. Met name achterop het veld stonden mensen soms te dicht bij elkaar en wezen vrijwilligers de betogers op de regels.

'Niet te geloven'

Meerdere sprekers beklommen het podium – een houten stellage op een auto - om de menigte toe te spreken of persoonlijke ervaringen te vertellen. De hoofdboodschap was dat ook Nederlanders niet weg moeten kijken voor racisme. 'Het is te gek voor woorden dat dit soort shit anno 2020 nog gebeurt', zei spreekster Sylvia (18).

Ze verwijst daarmee naar de dood van George Floyd, de man die in Amerika omkwam door politiegeweld. 'Zoveel mensen in de wereld, in Nederland, die dit soort dingen meemaken, het moet stoppen', vulde een andere betoger aan.

Ook Jerry Afriyie sprak het publiek toe. Hij staat bekend als de landelijke voorvechter van de Kick Out Zwarte Piet-beweging. Hij richtte zich met name tot de jongere generatie. 'Jullie doorzetters van morgen, ik ben niet zo dapper als jullie', zegt hij. Hij riep de jeugd op te blijven vechten tegen racisme en discriminatie. 'Beste nieuwe generatie, ik kan jullie één belofte doen, Zwarte Piet gaat weg. En wij gaan racisme de-normaliseren.'

Organisatie telt 2500 demonstranten

Burgemeester Hubert Bruls liet 's ochtends weten maximaal 750 mensen toe te laten. Hij zei ook in te kunnen grijpen als deelnemers zich niet hielden aan de coronamaatregelen. Er kwamen meer dan 750 demonstranten naar het Goffertpark, volgens de organisatie zelf meer dan 2500, maar Bruls greep niet in.

De burgemeester, die over zo'n 800 tot 900 deelnemers spreekt, liet na afloop weten tevreden te zijn over het verloop van de betoging. 'Deze organisatie wilde het goed organiseren met een duidelijke boodschap', aldus Bruls.

Dat er meer dan 750 mensen waren vond hij geen probleem, omdat 'iedereen zich keurig aan de regels hield en er riant afstand werd gehouden'.

Twee aanhoudingen

Wel zijn er volgens Bruls twee aanhoudingen verricht. Daarbij ging het om twee mannen die een bord met daarop 'ACAB' vast hadden. Het gebruik van deze afkorting voor 'all cops are bastards' is volgens de politie een strafbare belediging.