Internationale studenten 'vergeten groep' in coronacrisis

Voor recent afgestudeerde studenten is het extra zwaar. Ze kunnen moeilijk een baan vinden, omdat veel bedrijven sollicitatieprocedures stop hebben gezet en vacatures hebben ingetrokken. Ook hebben ze stress door het verlopen van hun visum. Ze hebben een eenjarig werkzoekjaarvisum, maar door de coronacrisis zijn er al drie maanden verloren gegaan.

'Niet terug naar huis zonder baan'

‘We doen ons best om een baan te krijgen voordat de visums verlopen, maar door de ongunstige situatie zou een verlenging erg helpen’, zegt Kaavya Raveendran van de Indian Students Association. Zij studeerde in augustus af in food technology in Wageningen. ‘Terug moeten naar huis met een studieschuld van 61.000 euro en geen baan is een situatie waar niemand in wil zitten.’

Dat geldt ook voor haar landgenoot Ninad Lotlikar, vorig jaar afgestudeerd in molecular sciences . 'Ik werk nu parttime om mijn huur en kosten te kunnen betalen, maar het is niet het werk waarvoor ik gestudeerd heb. Ik wil graag meer tijd om een geschikte baan te vinden. Het is niet mijn intentie om terug te keren naar India is en dat een reis nu niet mogelijk is door de coronacrisis staat daar los van.'

2100 handtekeningen voor verlenging visum

De Landelijke Studenten Vakbond heeft ook geconstateerd dat internationale studenten het zwaar hebben. Inmiddels hebben meer dan 2100 mensen een petitie getekend voor een verlenging van het eenjarige zoekjaar visum. Ruim 850 afgestudeerden hebben zich verenigd op Facebook om meer aandacht te vragen voor het probleem.