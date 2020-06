'Kaalslag touringcarbedrijven zonder versoepeling coronamaatregelen'

De rijksoverheid heeft een veranderd reisadvies per 15 juni, waardoor er weer meer mogelijk is. Alleen nog niet voor touringcars. Volgens brancheorganisatie KNV Busvervoer hebben veel touringcarbedrijven moeite met het verschil tussen het afstand houden in een vliegtuig, het openbaar vervoer (OV) en in een touringcar.

'Met twee maten meten'

'We hebben het gevoel dat ze met twee maten meten.', zegt Simon van Kooten van Van Kooten Reizen in Kootwijkerbroek. 'We rijden ook OV, daar gelden andere regels. Maar het grootste deel van ons wagenpark van 25 bussen staat al sinds half maart stil door de coronamaatregelen. En als we al kunnen rijden, mogen er door de 1,5 meter afstandregel veel minder mensen in een bus dan gebruikelijk. Zo vervoeren we in een touringcar maximaal 12 arbeidsmigranten van en naar de VION-slachterijen.'

'Kaalslag dreigt'

Het protocol van brancheorganisatie KNV Busvervoer, waardoor er meer mensen per bus kunnen worden vervoerd, is tot teleurstelling van Van Kooten nog niet officieel goedgekeurd, waardoor er erg veel onzekerheden zijn. 'Al onze voorstellen om coronaproof te werken worden de grond in geboord. Als we hier lang in blijven steken, gaan we het niet redden. Dan wordt het een enorme kaalslag in onze branche. We willen weer snel terug naar de normale capaciteit. Het is nu hoogseizoen, maar er wordt nauwelijks geboekt, alleen maar geannuleerd.

Busvervoer Nederland is in overleg met diverse overheidsinstanties om ook voor de touringscars de mogelijkheden te verruimen. De coronarichtlijn van de brancheorganisatie blijft nog steeds van kracht.