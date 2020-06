Katrien Grünberg zoekt in overleden patiënten naar antwoorden op coronavragen

Als patholoog onderzoekt Grünberg weefsel en celmateriaal in lichamen om te bekijken aan welke ziekte mensen zijn overleden. Dat gebeurt in deze periode vaak ook met overleden coronapatiënten. 'Daarbij is het vooral spannend om te zien wat je tegenkomt en of je kan snappen wat er is gebeurd in zo'n lichaam. Nu hebben we veel afwijkingen aan de luchtwegen gezien en afwijkingen aan de bloedvaten en die combinatie, dat is een gemene. Of ik daarvan geschrokken ben? Professioneel geschrokken.'

Bekijk het tv-fragment. De tekst gaat daaronder verder.

'Bij de microscoop zie je de ernst van de ziekte'

Het is niet zo dat Grünberg bij het opensnijden van het lichaam meteen ziet dat het lichaam zwaar is toegetakeld door het coronavirus. 'Pas onder de microscoop zie je het hele plaatje. Daar zie je pas de ernst van de ziekte. Je weet dat het ernstig is, omdat mensen overleden zijn omdat ze niet meer goed beademd konden worden. Maar dat zie je ook terug onder de microscoop. Soms moet je nog zoeken naar de normale stukjes long.'

Dit is het beeld wat naar voren komt van patiënten die op de intensive care hebben gelegen. Hoe zit dat bij de mensen die thuis overlijden? Of wat zegt dit over de nog levende patiënten? 'Daar kunnen we pas echt wat meer over zeggen als we ook mensen onderzoeken die niet op de ic lagen. Maar we doen steeds meer ervaring op, dus zien ook steeds meer problemen ontstaan. We ontwikkelen telkens nieuwe theorieën, maar ook die moeten weer worden getoetst.'

Nog veel vragen

Het werk dat Grünberg doet, doet ze volledig beschermd. Want een andere vraag die rijst is: zijn mensen nog besmettelijk na hun dood? 'Daar gaan we wel van uit als we aan het werk gaan. Je gaat namelijk aan het werk met potentieel besmettelijke materialen.'

Hoewel de pathologen steeds meer informatie verzamelen zijn er nog altijd heel veel vragen. En die vragen heeft de hele wereld. 'Daarom zie je ook dat iedereen elkaar opzoekt. Soms hebben we informatie die we snel willen publiceren, soms te snel. Maar iedereen wil de kennis met elkaar delen om deze ziekte te begrijpen. En we willen natuurlijk allemaal weten of wij in staat zijn om een 'verworven afweer' tegen corona kunnen opbouwen. Dat hebben we namelijk nodig om levenslang immuun te zijn.'