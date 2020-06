Industrieterrein Hofskamp wil duurzame bedrijven lokken

In januari onthulde wethouder Hiddinga de eerste plannen voor uitbreiding:

'Dat zijn drie wensen die ondernemers en gemeente delen bij de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein in Varsseveld', aldus Oude IJsselstreek in een persbericht. Uitbreiding van de bestaande bedrijventerreinen is volgens de gemeente nodig, omdat de vraag naar plekken voor huisvesting het huidige aanbod overstijgt: 'De afgelopen maanden is achter de schermen veel gesproken, gedeeld en gewerkt aan een gezamenlijk ambitieniveau voor Hofskamp-Oost III', laat de gemeente weten. 'Het resultaat hiervan is een gedeelde ambitie waarbij ondernemers, gemeente en deskundigen de lat hoog leggen.'



Het ambitiedocument wordt deze maand besproken in de commissie- en in de raadsvergadering. 'Als de ambities door de raad worden overgenomen gaan de partijen verder samen aan de slag', aldus Oude IJsselstreek. 'Heel concreet moet er een nieuwe naam gekozen worden. Hofskamp-Oost III is niet de gewenste naam voor een duurzaam, innovatief terrein met smart-industry.'