Afscheidsmusical van groep 8 in groot theater: 'Echt heel tof'

‘Het idee is ontstaan door horecamedewerkers en mensen van de marketingafdeling van Amphion’, zegt directeur Charles Droste. ‘Als we niet kunnen doen wat we mogen, wat kunnen we dan wel gaan doen? Zo ontstond het idee om scholen de kans te geven hun musical op te voeren in onze schouwburg.’

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

'Ik vind het echt heel tof'

Droste verraste groep 8 van basisschool ’t Prisma met een bezoekje om te vertellen dat zij één van de winnaars zijn geworden. ‘Ik voel me net Sinterklaas of Gaston van de Postcode Loterij die een cadeautje komt brengen’, zegt Droste. ‘Maar het is erg leuk om te doen.’

De kinderen waren verrast door het bezoekje van de schouwburgdirecteur. ‘Ik vind het echt heel tof’, zegt een van de kinderen. ‘Er doen zoveel scholen aan mee en dan zijn wij gekozen. Dat is best wel vet.’ Toch vindt een van de kinderen het ook best wel spannend om in een schouwburg op te treden. ‘Het is best wel groot en het gebeurt niet vaak.’



Een aantal meiden uit de groep heeft een bijzonder persoon gevraagd om aanwezig te zijn tijdens het optreden. ‘Via een schrijfopdracht van school hebben we een brief geschreven naar de burgemeester en hij komt kijken’, vertelt één van de kinderen.

Grote belangstelling

De groepen moeten zelf zorgen voor een cameraman, maar worden door techniekmedewerkers van Amphion ondersteund bij licht en geluid. De producties worden opgenomen, waarna ouders thuis of op school de musical kunnen bekijken.



Er bleek grote belangstelling te zijn vanuit basisscholen in Doetinchem, maar ook van omliggende gemeenten. ‘Uiteindelijk hebben we vijf scholen uit de gemeente Doetinchem uitgekozen en drie scholen uit de regiogemeenten Montferland, Bronckhorst en Oude IJsselstreek’, zegt Droste.

Meer prijswinnaars

De opnamedagen voor de musical in schouwburg Amphion vinden plaats tussen 22 juni en 10 juli. Naast ’t Prisma mogen ook De Zonneboom, OBS Mozaïek, Vrije School De Kleine Prins en Basisschool Gaanderwijs uit Doetinchem hun musical opvoeren.



Uit de regiogemeenten zijn Basisschool De Ontdekking uit Didam, Jenaplanschool Pierson uit Hengelo en De Woelwaters uit Ulft uitgekozen.