Liam (7) laat zijn haar groeien voor KiKa

‘Anderhalf jaar geleden keek ik naar de film Achtste groepers huilen niet.’ Vertelt hij aan de keukentafel. ‘Daarin krijgt een meisje kanker en wordt ze kaal. Ik vond dat zielig. Ik heb maar eventjes nagedacht en toen besloot ik mijn haar te laten groeien. Dan kunnen ze van mijn haren een pruik maken voor zieke kindjes.’

Even wennen

Na anderhalf jaar gaat zijn haar er dus af. Eerst zullen ze het invlechten om het dan makkelijk af te kunnen knippen. ‘Ik kreeg weer heel kort haar, net als m’n neefje. Het zal wel even wennen zijn maar ik ga het misschien nog wel een keer doen.’

Feyenoord

Liam is fan van Feyenoord. Met zijn lange blonde haren heeft hij wat weg van een jonge John de Wolf. ‘Papa heeft net zo’n snor’, zegt hij. ‘Ik vind een interview geven best spannend. Maar als ik later bij Feyenoord speel moet ik dat natuurlijk ook wel eens doen.’ Als we vragen wie zijn favoriete voetballer is, is hij duidelijk. ‘Dirk Kuijt,’ zegt hij zonder nadenken. ‘Die was heel goed. Maar nu is hij te oud om te voetballen.’

Heldendaad

Of hij goed genoeg is om Feyenoord te halen weten we natuurlijk nog niet. Maar laten we eerlijk zijn. Liam heeft op zevenjarige leeftijd al een heldendaad verricht.

