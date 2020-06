16-jarige fietser zwaargewond achtergelaten op viaduct Ederveen

De politie meldt dat de bestuurder van de bestelbus even later terug is gekomen. Daar is hij aangehouden door de politie. Er is gekeken of hij gedronken had, maar dat was niet het geval.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De 24-jarige man uit Lunteren wordt verdacht van het veroorzaken een ongeluk en het verlaten van de plaats van het ongeval.

