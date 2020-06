Danny Verbeek verheugt zich op De Vijverberg

De kersverse Superboer Danny Verbeek is ambitieus. Hij wil promoveren met De Graafschap: 'En dan knallen in de eredivisie.'

Verbeek tekende vrijdag een contract voor drie jaar. 'Ik ben er echt blij mee. De sfeer is gemoedelijk en ik kreeg al direct een goed gevoel bij de club. Een echte volksclub die wel mooi past in het rijtje FC Den Bosch, NAC, FC Utrecht en Standard Luik.'

Meerdere posities

Bij De Graafschap is Verbeek in principe gehaald voor het middenveld. 'Daar hebben we vooral over gesproken. Maar ik heb het afgelopen jaar bij Den Bosch vaak als hangende rechtsbuiten gespeeld, met een vrije rol in aanvallend opzicht. Ik kan ook op beide vleugels uit de voeten. Ik ben hierheen gekomen, omdat ik om de prijzen wil spelen. De planning is om één jaar eerste divisie te spelen en dan te gaan knallen in de eredivisie. Ik merk dat iedereen binnen de club het goed wil maken van afgelopen seizoen.'

Den Bosch

Zijn vertrek bij FC Den Bosch laat hem bepaald niet koud. 'Ik heb er zo lang gespeeld. Ik word echt gewaardeerd en geliefd in Den Bosch. Het is lastig om weg te gaan nu de club het zo lastig heeft. Vorig seizoen waren we nog dichtbij promotie, helaas is dat toen anders uitgepakt. Maar ik wil zelf ook graag kijken waar mijn plafond ligt en een stap maken in mijn carrière.'

Bij De Graafschap treft hij hele andere omstandigheden. 'Het maakt een solide indruk op mij. Ze hebben alles goed op orde. En ik verheug me op De Vijverberg, het zit altijd bomvol. En vanuit mijn verleden weet ik dat je daar als tegenstander heel moeilijk kan winnen. En De Graafschap heeft ook zoveel individuele kwaliteit. Dat merkten we ook toen we afgelopen seizoen thuis tegen ze speelden. Wij waren beter, maar na rust scoorden ze uit het niets twee keer. Het lijkt me wel lekker om in een team te spelen, dat niet snel in paniek raakt en dat er altijd wel iemand scoort.'

