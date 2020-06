Auto 'Cobra 11-achtervolging' vermoedelijk gebruikt bij plofkraak in Duitsland

De auto, die donderdag na een achtervolging werd teruggevonden in de buurt van vakantiepark De Zanding in Otterlo, is vermoedelijk gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Dat meldt de politie. 'Er is materiaal gevonden dat die verdenking onderbouwt.'

De politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzochten de Audi vrijdagmiddag omdat er mogelijk explosieve spullen in zouden liggen. In de auto zijn geen explosieven gevonden. Wat er wel in de auto lag, wil de politie niet zeggen.

Busje geramd bij achtervolging

De auto werd donderdagochtend nog achtervolgd door de politie op de snelweg. Bij die achtervolging ramde de bestuurder van de Audi onder andere een busje. Een getuige zag dat gebeuren. 'Ik zag op de A1 al een politiewagen met zwaailichten in het gras staan. Toen ik de afrit nam en voor het stoplicht stond te wachten, zag ik in mijn rechter buitenspiegel iets zwarts op me afkomen.'

De zwarte auto probeerde volgens hem de auto's rechts in te halen. 'Ik kon mijn auto nog net naar links trekken, anders was mijn auto geraakt. Maar het busje voor me, dat gewoon in de wachthouding stond, is wel geramd.' De bestuurder van dat busje heeft aangifte gedaan.

De getuige vergeleek de achtervolging met de politieserie Cobra 11.

Geen aanhouding

De automobilist van de Audi wist uiteindelijk te ontkomen aan de politie. De auto werd later teruggevonden bij vakantiepark De Zanding in Otterlo. Een zoektocht met onder andere een politiehelikopter leverde niks op. De verdachte is nog altijd spoorloos.

Zie ook: