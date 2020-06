Niftrik kritisch over windmolens: 'We willen geen overlast'

Er liggen nieuwe plannen op tafel om in 2023 een windmolenpark in Niftrik te bouwen. Hoewel inwoners het geen slecht idee vinden, zijn er ook mensen bang voor geluidsoverlast en belemmering van hun uitzicht.

‘De bedoeling van dit park is dat het zoveel mogelijk gerealiseerd wordt door de burger zelf’, vertelt Gerlach Velthoven, adviseur bij Energie Samen, een koepel waarin duurzame energie-cooperaties en verenigingen zich onder scharen.

De helft van het park wordt in de huidige plannen gesteund door lokale investeerders, de andere helft door de Windunie en haar partners, een cooperatie die windenergie produceert. Velthoven: 'Wij hopen dat 90 procent van het project uiteindelijk gefinancierd wordt door omwonenden. Op die manier heb je voldoende draagvlak en kan iedereen in Niftrik meeprofiteren.’

In de zomer dient de Windunie een principeverzoek in bij de gemeente, die de plannen voor het park vervolgens moet beoordelen. Krijgt het project groen licht, dan start de bouw medio 2023. ‘Als raadslid was ik hier niet van op de hoogte’, reageert Alice Peters-Vroom, fractievoorzitter van de Wijchense VVD. Zelf komt zij ook uit Niftrik. Om duidelijkheid te eisen, stelt zij vrijdag schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur. ‘Ik vrees dat de overlast voor ons dorp heel groot kan worden.’

‘We ervaren al veel overlast’

De lokale VVD’er vreest voor geluidsoverlast, slagschaduw en belemmering van het uitzicht. ‘In het gebied tussen Hernen en Niftrik is het geluid in huis vrijwel niet te horen’, verzekert de energie-adviseur. Toch blijft Peters-Vroom kritisch: ‘We hebben ervaren hier al veel overlast van het treinspoor en de A50. Moet het dan nóg erger worden?’

‘Je hebt in Niftrik ook mensen die er wél enthousiast over zijn, maar er zijn zeker ook frustraties’, meent Niels van den Akker, voorzitter van de Leefbaarheidsgroep Niftrik. Hij legt uit dat zijn dorpsraad een aantal jaar geleden met de gemeente een gedragscode hebben opgesteld voor de bouw van windparken. ‘Nu zijn mensen bang dat dit nieuwe plan niet aan die voorwaarden voldoet. Of dat zo is, moet nog blijken. Wat er ook gebeurt, we gaan de gemeente aansporen om die gedragscode te handhaven.’