Staatssecretaris bezoekt heropend Airbornemuseum

Het museum is sinds 2017 helemaal gerenoveerd en zou afgelopen maart - in het jaar van 75 jaar vrijheid - open gaan met een groot feest met 400 gasten waaronder 6 Arnhem-veteranen en de staatssecretaris. Door de coronamaatregelen werd dat 24 uur van tevoren afgeblazen. Van de zes veteranen die op het feest zouden komen, is er helaas wel een overleden. Sinds maandag mogen er weer maximaal 210 bezoekers per dag naar binnen.

Anders dan gepland

"Dat is wel een andere setting dan beoogd. We mogen nu mensen binnenlaten in timeslots van anderhalf uur, met maximaal 30 tegelijk. Maar we zijn blij dat we weer open kunnen", zegt directeur Sarah Heijse.

"Het museum heeft een totale upgrade gehad. We gaan de staatssecretaris laten zien wat we allemaal gerestaureerd hebben en ze zal een ontmoeting hebben met rode baretten van de Luchtmobiele Brigrade, die ons helpt met toezicht op het naleven van de corona maatregelen en de 1,5 meter afstand.", aldus de directeur. Veel vrijwillige toezichthouders zijn wat ouder en vallen in een risicogroep voor corona.

Het museum in Villa Hartenstein, het voormalige hoofdkwartier van de Britse geallieerden tijdens de Slag om Arnhem, is voor 4 miljoen euro verbouwd. "Alles wat de vrijwilligers en ik hoopten te bereiken voor het mueseum zit erin.", vertelt Heijse. "We vertellen verhalen over de collecties nu vanuit het gezichtpunt van personen, niet alleen militairen. Straks zijn veel ooggetuigen er niet meer, dan zijn er alleen nog plekken en gebouwen".