Politie betrapt spookvoertuig bij Winterswijk

De bestuurder van de auto reed volgens wijkagent Willem Saris over de Groenloseweg toen hij werd stilgezet. Zijn voertuig had meerdere mankementen, zo zat er geen kentekenplaat op de auto en waren de banden te glad. Daarnaast was de man zelf niet in het bezit van een rijbewijs en was de auto niet verzekerd.



De wijkagent laat weten dat de auto van de man in beslag is genomen. Tegen de bestuurder zelf is proces-verbaal opgemaakt.