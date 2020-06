Scherpenzeel likt de wonden: 'Hele circus van het besluit is een wassen neus'

De provincie Gelderland heeft donderdag aan Scherpenzeel laten weten dat de gemeente niet langer zelfstandig kan blijven. Nu blijkt dat al op 7 mei een brief aan het ministerie klaar lag met daarin het voorgenomen besluit. 'Dit is een bewijs dat de provincie niet heeft gekeken naar onze onderbouwing.'

Teleurgesteld is hij, Henk Brons, fractievoorzitter van de grootste partij in Scherpenzeel. Donderdag hoorde hij dat de provincie zijn gemeente wil herindelen.

Zie ook: Scherpenzeel woedend om 'opgelegde' herindeling met Barneveld

Het kwam niet als een verrassing, maar hij is wel teleurgesteld in het proces van de provincie: 'Dit hele circus van het besluit is een wassen neus geweest', zegt hij. 'Als raadslid kijk ik op naar hogere overheden, ik ga ervan uit dat zij zorgvuldig te werk gaan. Maar dat is dus niet zo, als ik zie wat voor gebroddel dit hele proces is.'

'Brief geschreven ter voorbereiding'

Bij het besluit van gister heeft de provincie ook onderliggende stukken gepubliceerd. Eén van die stukken is een brief aan de minister. Die is gedateerd op 7 mei, ver voordat het besluit werd genomen.

Een woordvoerder van de provincie legt uit hoe dat stuk is gepubliceerd: 'De brief aan de minister is uitgewerkt volgens één van de scenario’s en op 7 mei opgeslagen. Na het besluit van Gedeputeerde Staten afgelopen dinsdag is die versie er uit gehaald en geactualiseerd; alleen is abusievelijk de datum op de vervolgpagina’s niet aangepast.'

'Niet gekeken naar onze onderbouwing'

Brons wil best geloven dat dat zo is gegaan, maar vindt het kwalijk dat de stukken al op 7 mei werden voorbereid terwijl op dat moment de allesbeslissende Kadernota van de gemeente Scherpenzeel niet af was. In die nota staat hoe Scherpenzeel zelfstandig en welke bezuinigingen en lastenverzwaringen daarin staan.

De provincie zou haar besluit ook van de Kadernota af laten hangen. 'Ze hebben niet serieus gekeken naar onze onderbouwing, wij zijn overtuigd dat we zelfstandig kunnen blijven. Nu moet ik met schaamrood op mijn kaken gaan uitleggen aan de inwoners dat de provincie niet serieus naar ons harde werk heeft gekeken', zegt hij.

De Kadernota van Scherpenzeel moet volgende maand nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna gaat het proces met de provincie verder.

Zie ook: Barneveld en Scherpenzeel reageren verschillend op uitleg provincie over herindeling