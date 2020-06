Honden in OIdebroek zwaar verwaarloosd, 'politie deinsde bij de deur achteruit'

Op sociale media is beroering om drie verwaarloosde honden in Oldebroek. Een stichting heeft zich over de Amerikaanse bulldogs (de moeder en twee reutjes) ontfermd. 'De mensen van die honden leven in erbarmelijke omstandigheden met overal uitwerpselen en urine. Die honden moesten daar weg.'

Woorden van een verontruste Mo van stichting Big Boy in Deventer. Na een tip over verwaarloosde honden wist de vrouw niet wat ze aantrof bij de woning. 'Het was er verschrikkelijk toen ik woensdag kwam. Agenten waren er ook en die deinsden achteruit toen de voordeur openging.'

Zelf mocht ze niet naar binnen, zegt ze. Twee Amerikaanse bulldogs die ze aantrof waren vel over been. 'Die dieren wogen nog maar 17 kilo. Ik heb ze meegenomen, de eigenaars hebben er afstand van gedaan. Ze zijn nu van mij en blijven bij mij.'

Een buurvrouw van het Oldebroekse stel waarschuwde de stichting later dat er een derde hond in huis was, de moeder van de twee honden. 'Die heb ik gisteren opgehaald, maar dat wilden de bewoners niet. Ik heb toen een contract opgesteld waarin ik schrijf dat ik de honden laat aansterken en ze over twee weken terugbreng. Maar dat ga ik niet doen.'

'De politie arresteert me maar'

Dat ze hier mogelijk problemen mee krijgt, interesseert haar niet. Mo: 'De honden zijn op een geheime plek en ik ga niet vertellen waar. Zelfs al pakt de politie mij op voor drie dagen. Dat heb ik al een keer eerder meegemaakt.'

Het is een schrijnende situatie voor bewoners en de dieren, zegt de vrouw achter stichting Big Boy. 'Dit kan gewoon niet langer. En het komt steeds vaker voor, het verwaarlozen van dieren omdat eigenaren niet in staat zijn voor hun dieren te zorgen. Dat moet stoppen. Dieren moeten een stem krijgen.'

De politie bevestigt het bezoek aan hondeneigenaren in Oldebroek. 'Er was een melding van verwaarloosde honden. De honden zijn nu niet meer in huis, we volgen de situatie verder met belangstelling', zegt een woordvoerder.

In het belang van de privacy van de betrokkenen wil hij verder niets zeggen.