Lokale ondernemers in Aalten, Dinxperlo en Bredevoort hebben een eigen biljet

Het idee is afkomstig van de Aaltense talentverbinder Richard Jongetjes, in samenwerking met verschillende (welzijns)organisaties en ondernemers. Aanleiding voor het initiatief is de coronacrisis. De bedenkers wilden graag iets doen om het mensen en ondernemers wat gemakkelijker te maken in deze lastige tijd.

Het BAD-biljet is een soort tegoedbon, te besteden bij ondernemers in de drie dorpen. Er kan ook gekozen worden om het geld uit te geven bij één specifieke winkel of ondernemer.

Vrijdag zijn de eerste 59 biljetten uitgereikt aan deelnemers van de voedselbank. Zij kunnen het biljet inleveren bij het pannenkoekenhuis of de speeltuin. 'Het is zeker in deze tijd belangrijk om de lokale ondernemers te steunen', aldus Richard Jongetjes.

Ook na de crisis

De Provincie Gelderland heeft 10.000 euro beschikbaar gesteld voor het initiatief. Vooralsnog kunnen alleen bedrijven, instanties en instellingen een BAD-biljet geven aan diegene die zich positief inzetten tijdens de coronacrisis. Maar in de toekomst wil Jongetjes dit graag uitbreiden: 'Het zou mooi zij als dit na de crisis ook gewoon kan blijven bestaan. Dat ook particulieren elkaar een bon kunnen geven, als bijvoorbeeld verjaardagscadeau.'

Luister naar een gesprek met Richard Jongetjes op Radio Gelderland: